التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة وسورة البقرة

أصبح التركي كينان يلدز نجم يوفنتوس الإيطالي حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة فريقه ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، بسبب خلفية هاتفه المحمول.

وشارك يلدز (20 عاما) يوم الثلاثاء الماضي، أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 81 من مباراة يوفنتوس ضد غلطة سراي على ملعب الأخير في إسطنبول، ضمن مواجهات ذهاب مرحلة خروج المغلوب للبطولة الأوروبية، وانتهت بخسارة السيدة العجوز 2-5.

وخطف يلدز الأنظار بعدما انتشر له مقطع فيديو أثناء مغادرته الملعب، ظهرت فيه صورة الكعبة المشرفة في خلفية هاتفه المحمول، كما لوحظ على الشاشة نص الآية 152 من سورة البقرة "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون".

وأكدت منصة "خبر" (Haber) التركية أن هذه الصورة راجت كالبرق على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت صدى واسعا بين عشاق كرة القدم حول العالم.

مشوار يلدز مع يوفنتوس

وانضم يلدز إلى شباب يوفنتوس صيف عام 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول رسميا في صيف العام التالي.

وخاض النجم التركي مع يوفنتوس 118 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 19 أخرى وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" االشهير.

وخلال الموسم الحالي (2025-2026) لعب يلدز مع يوفنتوس 34 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 9 أهداف وقدم لزملائه 8 تمريرات حاسمة.

ويستقبل يوفنتوس ضيفه كومو يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، قبل أن يستضيف غلطة سراي في إياب مرحلة خروج المغلوب من دوري الأبطال يوم الأربعاء القادم.