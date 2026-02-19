كلوب بروج يتعادل مع أتلتيكو وبودو غليمت يصدم إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

سجل كلوب بروج هدفا في اللحظات ⁠الأخيرة ليفرض التعادل 3-3 على أتلتيكو مدريد ⁠الذي كان قد تقدم بهدف عكسي قرب النهاية في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ‌بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

سدد كريستوس تزوليس كرة قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 89 مدركا التعادل. ورغم أن ⁠الحكم ألغى الهدف بداعي ⁠التسلل، فإنه عدل عن رأيه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وقلب بروج ⁠تأخره بهدفين في الشوط الأول ليعادل ⁠النتيجة، لكن بدا أن ⁠انتفاضته ذهبت هباء عندما سجل جويل أوردونيز هدفا في مرماه في الدقيقة ‌79.

بودو غليمت يصدم إنتر ميلان

حقق فريق بودو غليمت فوزا مفاجئا بنتيجة 3-1 ⁠على إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ⁠في ذهاب ملحق الصعود لدور 16 بدوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق النرويجي في الدقيقة العشرين ‌عندما مرر كاسبر هوج الكرة بكعبه إلى سوندري برونستاد فيت، الذي سددها بهدوء في الزاوية السفلية للمرمى.

وتعادل إنتر بعدها بعشر دقائق عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (20 ⁠عاما)، والذي استدار بسرعة ⁠داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى بعد تمريرة بينية من كارلوس أوغوستو.

وعلى الرغم ⁠من سيطرتهم على مجريات المباراة بعد الاستراحة، ⁠إلا أن الضيوف تأخروا مرة ⁠أخرى عندما سجل ينس بيتر هاوجي هدفا بعد خطأ

دفاعي.

وسجل هوج الهدف الثالث بعدها ‌بثلاث دقائق، مسددا الكرة من مسافة قريبة بعد تمريرة دقيقة من أولي ‌ديدريك ‌بلومبرغ. وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ثنائية شيك تقود ليفركوزن للفوز على أولمبياكوس

سجل المهاجم باتريك شيك هدفين في غضون ثلاث دقائق ⁠ليقود باير ليفركوزن للفوز 2-صفر على مضيفه أولمبياكوس.

وهرب المهاجم التشيكي من الرقابة ‌وسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 60 قبل أن يسجل هدفا ثانيا سريعا بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أليخاندرو جريمالدو.

وهذه هي أول ثنائية للمهاجم (30 ⁠عاما) في مباراة بدوري ⁠أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في آخر ست مباريات له في البطولة.

وأطلق ⁠الفريق الألماني، الذي كانت آخر هزيمة له ⁠في جميع المسابقات أمام ⁠الفريق اليوناني في مرحلة الدوري في 20 يناير كانون الثاني، تسديدة ارتدت من العارضة ‌في الشوط الأول المثير.

وسيسعى ليفركوزن الآن إلى حسم التأهل إلى ‌دور ‌16 في مباراة الإياب في ألمانيا الأسبوع المقبل.