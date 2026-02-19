بالفيديو.. فرقة أطفال أوغندية تدعم فينيسيوس بالرقص

حرصت .

وظهر أطفال الفرقة الموسيقية وهم يرتدون قميص فينيسيوس، ويرقصون على طريقته الخاصة، ويرددون اسمه تعبيرا عن دعمهم له عقب الواقعة.

وتوقفت المباراة بين بنفيكا وريال مدريد، الثلاثاء الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب إستاديو دا لوز في لشبونة، بعد اتهام بإساءة عنصرية، وانتهت بفوز ريال مدريد 1-0.

وسجل فينيسيوس الهدف الوحيد في الدقيقة 50، قبل أن يدخل في مشادة مع لاعب بنفيكا الشاب جيانلوكا بريستياني عقب الاحتفال، ليتوجه البرازيلي إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه مؤكدا تعرضه لعبارة اعتبرها عنصرية.

وبناء على ذلك، طبق الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأوقف المباراة لنحو 10 دقائق وسط أجواء متوترة، قبل استئناف اللعب حتى نهايتها.