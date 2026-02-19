تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة

أطلق الحارس الباراغوياني السابق خوسيه لويس تشيلافيرت (60 عاما)، تصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي، على خلفية دفاع الأخير عن زميله في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "راديو ريفادافيا"، وجه تشيلافيرت انتقادات حادة لمبابي، الذي كان قد دافع عن فينيسيوس وأكد تعرضه لإهانات عنصرية متكررة.

وقال تشيلافيرت إن "مبابي يتحدث عن القيم وما إلى ذلك، لكنه يعيش مع متحولة جنسيًا. هذا ليس طبيعيًا. لكل شخص حرية التصرف في حياته، لكن ليس من الطبيعي أن يعيش رجل مع متحولة جنسيًا. أفضل ما يمكن أن يكون بجانبك هو امرأة."

وكان مبابي قال للصحفيين عقب مواجهة بنفيكا، "علينا أن نكون قدوة لكل الأطفال الذين يشاهدوننا في منازلهم. ما حدث اليوم أمر غير مقبول، فالعالم يراقبنا. عندما يتصرف شخص ما بهذه الطريقة، يجب أن نرفع صوتنا ونشجب هذا التصرف. ليس لدي أي شيء ضد بنفيكا أو النادي أو جماهيره أو مدربه. لكن يجب فعل شيء ما".

كما دافع تشيلافيرت عن بريستياني، معتبرا أن فينيسيوس “هو من بدأ بالإهانة”، على حد قوله، مدعيا أن البرازيلي وجّه سبابا أولا خلال المباراة.

كما دعا نادي بنفيكا إلى حماية لاعبه، ورأى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا ينبغي أن تفرض عقوبات عليه.