غوردون يسجل "سوبر هاتريك" ويقود نيوكاسل لفوز ساحق بدوري الأبطال

سجل أنتوني غوردون أربعة أهداف "سبور هاتريك" في الشوط الأول ليقود ⁠نيوكاسل يونايتد لفوز ساحق ⁠6-1 على مضيفه قرة باغ في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وافتتح غوردون (24 عاما) التسجيل ⁠في الدقيقة الثالثة، وبعد ست دقائق سجل مالك ثياو هدفا بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية ليضاعف تقدم

فريقه مبكرا.

وسجل اللاعب الإنجليزي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 32 احتسبها ⁠الحكم بعد لمسة يد، وأضاف هدفه الثالث بعد دقيقة واحدة إثر خطأ دفاعي، ثم سجل ركلة جزاء أخرى في الوقت بدل الضائع قبل الاستراحة، عندما أسقطه الحارس ماتيوش كوخالِسكي داخل المنطقة.

وقلص إلفين جافارجولييف الفارق في الدقيقة 56 قبل أن يختتم البديل جاكوب ميرفي التسجيل لصالح نيوكاسل بتسديدة متقنة في الدقيقة 72.

ورفع غوردون ابن الـ24 عاما رصيده إلى 10 أهداف في المسابقة القارية الأم، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم السابق آلان شيرر كأفضل هداف لنيوكاسل في موسم واحد في دوري الأبطال.

وبهذا الرصيد التهديفي بدوري أبطال أوروبا يتوفق اللاعب على هاري كين (8) وإيرلينغ ‌هالاند (7)، ولا يتفوق عليه سوى كيليان مبابي (13).

كما بات غوردون ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري الأبطال يسجل أربعة أهداف في شوط أول، بعد البرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونيتسك الأوكراني أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بحسب وكالة أوبتا للإحصاءات.