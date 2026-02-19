الشرطة تعتقل 11 لاعبا بعد شجار جماعي في مباراة بفرنسا

أوقفت الشرطة الفرنسية 11 لاعبا بعد تورطهم في شجار جماعي خلال مباراة جرت ضمن منافسات إحدى درجات الهواة.

وشهدت مباراة بين فريقي غريتز تورنان وبوسي سانت جورج للشباب تحت سن 18 عاما فوضى عارمة بعد شجار تحوّل إلى اشتباك عام بحسب صحيفة "لا ريبوبليك دو سين إي مارن" الفرنسية.

واندلعت شرارة الاشتباك بعد تدخل عنيف من أحد اللاعبين على منافسه، في المباراة التي جرت على ملعب لوسيان لوموند في مقاطعة سين ومارن الواقعة بمنطقة إيل دو فرانس شمال فرنسا يوم الأحد الماضي، وأنهاها الحكم قبل موعدها الأصلي بسبب هذا الشجار.

وبسبب حدة الشجار الذي أُصيب فيه لاعب بجراح طفيفة، اضطرت الشرطة الفرنسية للتدخل، بل واعتقلت 11 لاعبا من الفريقين بتهمة "العنف المتعمد في تجمع داخل منشأة رياضية".

وأكدت الصحيفة أن ستة من لاعبي غريتز تورنان وخمسة من بوسي سانت جورج وُضعوا قيد الحجز في مركز شرطة تورسي.

وسيتعين على الاتحاد المحلي بمنطقة سين ومارن البت في فرض عقوبات، قد تصل إلى اعتبار أحد الفريقين خاسرا، وذلك بعد الاطلاع على ملف المباراة، وكذلك إيقاف لاعبين بالإضافة إلى إجراءات أشد ضد الناديين.