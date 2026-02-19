شاهد: ⁠أسراب نحل تثير الذعر في بطولة بنغالور للتنس

⁠ذكرت وسائل إعلام هندية -اليوم الخميس- أن أسرابا من نحل العسل ⁠غزت ملعب إس. إم. كريشنا خلال بطولة بنغالور المفتوحة ⁠التابعة للاتحاد

الدولي للتنس ما دفع اللاعبتين والجمهور على حد سواء للبحث عن ملاذ آمن.

وتوقفت المباراة مؤقتا عندما رصد ‌أحد المسؤولين نحل العسل ونبه اللاعبتين والحكم خلال مباراة دور 16 بين الأسترالية تاليا جيبسون المصنفة الأولى والهندية ساهاجا يامالابالي، مما دفع الجميع إلى مغادرة الملعب.

ويقع الملعب في ⁠ولاية كارناتاكا الجنوبية، التي ⁠استضافت أيضا مواجهة الهند وهولندا في تصفيات كأس ديفيز هذا الشهر، داخل حديقة كوبون، ⁠التي تضم أكثر من 8000 شجرة على ⁠ما يقرب من 200 ⁠فدان.

وبعد وقت قصير، استؤنفت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة السيدات التي يبلغ ‌مجموع جوائزها 100 ألف دولار وانتهت بفوز جيبسون 6-0 و6-0 ‌على ‌يامالابالي في أقل من ساعة واحدة.