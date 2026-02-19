سجال كبير يعود للمنصات بعد تصريحات عضو في الكاف حول نهائي المغرب والسنغال

أثارت تصريحات سمير سوبها، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم، موجة واسعة من التفاعل والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تعرّض المنتخب المغربي لظلم في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وكان سوبها قال إن المنتخب المغربي تعرّض لظلم في النهائي، معتبرا أن اللقب "سُرق" من المغرب، في تصريح أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر مباريات البطولة جدلا في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

وأوضح أن لوائح البطولة كانت تفرض معاقبة لاعبي المنتخب السنغالي بعد انسحابهم المؤقت من أرض الملعب احتجاجا على احتساب ضربة جزاء للمغرب، مشيرا إلى أن الإجراء الصحيح كان يتمثل في إشهار بطاقات صفراء بحق جميع اللاعبين المشاركين في الانسحاب.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية للكاف أن ما حدث في النهائي لا يمكن تغييره بعد الآن، مستبعدا أي حديث عن سحب اللقب أو إعادة المباراة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة الاعتراف بالخطأ، داعيا إلى وضع الكبرياء جانبا والإقرار بأن ظلما وقع على المنتخب المغربي.

وفجّرت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية في الكاف موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي رصد برنامج (شبكات) على شاشة الجزيرة جانبا منه في حلقة (2026/2/19)، بين من رأى فيها تأكيدا متأخرا لما حدث، ومن اعتبرها غير ذات جدوى.

"ما الجديد؟"

ورأى محمد أن ما قيل لا يضيف شيئا على ما هو معروف لدى الجماهير، قائلا:

"شو الجديد، ما الكل اللي شاف المباراة عارف إنو المغرب انسرق منه اللقب قدام العالم كله.. عالم ما عجبون التحكيم وانسحبو شو بدكن أكتر من هيك مشان توقف المباراة؟". بواسطة محمد

من جهته، اعتبر رشيد أن توقيت التصريحات يطرح تساؤلات حول ما يجري داخل الكاف، معلقا:

"تصريحاته تدل ربما على أن الكاف بدأ يشعر بفداحة ماحدث في النهائي؟ لأنه من غير الطبيعي مسؤول يصرح بشكل اعتباطي هكذا تصريح". بواسطة رشيد

وفي رأي مخالف، رفضت سلمى وصف ما جرى بالظلم، مؤكدة أن الأمر يدخل في إطار طبيعة اللعبة، وقالت:

"لم يسرق اللقب ولم يظلم أحد. هذه هي كرة القدم وهذا هو التحكيم .. والموضوع انتهى. الآن التركيز على كأس العالم". بواسطة سلمى

"إحنا نسينا"

بدوره، عبّر منير عن امتعاضه من إعادة فتح الملف، معتبرا أن الجماهير تجاوزت تلك المرحلة، وقال:

"واش احنا كنقولو الله الله نسينا ونتا زايد علينا بسرقناكم وظلمناكم؟ واغير خليونا مابقيناش باغيين هاد الكاس." بواسطة منير

أما عبد الله، فربط تصريحات سوبها بسياق أوسع داخل أروقة الكاف، مشيرا إلى وجود خلافات محتملة، حيث قال:

"هذا المسؤول يبدو ان لديه خلافات ربما مع إدارة الكاف كلها.. له تصريحات كثيرة فيها هجوم على الكاف." بواسطة عبد الله

وتعيد هذه التصريحات، الصادرة من داخل الكاف نفسها، الجدل مجددا حول ذلك النهائي المثير، الذي شهد توقف المباراة عقب انسحاب لاعبي السنغال لفترة وجيزة، قبل استئنافها وتسجيل الهدف الذي حسم اللقب، وهي أحداث ما زالت حاضرة بقوة في ذاكرة الجماهير المغربية والأفريقية على حد سواء.