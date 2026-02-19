ماذا لو انسحب ريال مدريد أمام بنفيكا بسبب حادثة فينيسيوس؟

كشف الحكم الإسباني الأسبق إيتورالدي غونزاليس عن الموقف القانوني إذا قرر ريال مدريد الانسحاب وعدم استئناف مباراته ضد بنفيكا، بسبب الإهانات العنصرية المزعومة التي وُجهت لنجمه فينيسيوس جونيور.

وتوقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب النور في ذهاب مرحلة خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا، عدة دقائق بعدما أبلغ فينيسيوس الحكم بتعرضه لإهانة عنصرية من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، الأمر الذي فجر أزمة كبرى تجاوز صداها حدود المستطيل الأخضر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 المنافسون المحتملون لبرشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

المنافسون المحتملون لبرشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا list 2 of 2 بالفيديو.. فرقة أطفال أوغندية تدعم فينيسيوس بالرقص end of list

وكشفت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن لاعبي ريال مدريد فكّروا في الانسحاب من المباراة نهائيا احتجاجا على تلك الإهانة، خاصة أن بريستياني وصف فينيسيوس "بالقرد" وفق ادعاء الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يتراجعوا عن تلك الخطوة.

وتساءلت الشبكة ذاتها عن العقوبة التي كانت ستُفرض على ريال مدريد إذا قرر الانسحاب بالفعل، خاصة أن هناك حادثة سابقة في تاريخ البطولة.

ويرى إيتورالدي أنه اعتمادا على تلك الحادثة فإنه كان من الممكن استئناف المباراة بعد عدة أيام خلف أبواب مغلقة.

وأكد إيتورالدي أنه "في مثل هذه المعارك ضد العنصرية فإن النتيجة أو العقوبات المحتملة غير مهمة، وعليه لا يجب على الفريق التفكير في العواقب المحتملة إذا ما تكررت الحادثة".

وختم إيتورالدي "هذا هو الأهم عندما نقاتل ضد العنصرية، يجب أن نفكّر أبعد بكثير عن مجرد خسارة 3 نقاط أو الإقصاء من بطولة".

حادثة مشابهة

وكانت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه إسطنبول باشاك شهير التي أقيمت ضمن مرحلة المجموعات في ديسمبر/كانون الأول 2020، قد توقفت بسبب إساءة عنصرية غير مسبوقة كان بطلها الحكم الرابع.

يومها استدعى الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو مواطنه حكم الساحة أوفيديو هاتيغان وطلب منه طرد الكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب إسطنبول باشاك شهير، وعندما سأل هاتيغان كولتيسكو من الذي عليّ طرده؟ فأجاب الأخير هذا "الزنجي".

إعلان

وبعد سماع ما قاله الحكم الرابع اتفق الفريقان على إنهاء المباراة لأن الإهانة جاءت من أحد أفراد الطاقم التحكيمي، على عكس ما حدث في مباراة ريال مدريد وبنفيكا إذ حدثت "الإهانة المزعومة" من لاعب ضد منافس له.

وتم استئناف المباراة المذكورة في اليوم التالي، علما بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يتمكن من إثبات التهمة على كولتيسكو.