تحرك جديد من ريال مدريد في مزاعم العنصرية ضد فينيسيوس

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس إنه قدم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أدلة بشأن ادعاء مهاجمه فينيسيوس جونيور بتعرضه لإهانة عنصرية من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، خلال فوز الفريق الإسباني 1-صفر على منافسه البرتغالي يوم الثلاثاء.

وقال النادي الإسباني في بيان "يعلن ريال مدريد أنه قدم اليوم إلى اليويفا جميع الأدلة المتاحة بشأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لامين جمال نجم برشلونة يحتفل بحلول شهر رمضان

لامين جمال نجم برشلونة يحتفل بحلول شهر رمضان list 2 of 2 فضيحة تهز الكرة النمساوية وتطال 30 لاعبة end of list

وعبر ريال مدريد عن تقديره للدعم الذي تلقاه فينيسيوس منذ الواقعة.

وأضاف "سيواصل ريال مدريد العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".

وتوقفت مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لمدة 11 دقيقة، بعد اتهام فينيسيوس لبريستياني بتوجيه عبارة عنصرية له، في أعقاب تسجيل البرازيلي هدف ريال مدريد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة.

ونفى بريستياني الادعاء، قائلا إن فينيسيوس "أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه"، وقال بنفيكا إنه يقف إلى جانب جناح الفريق، في حين عين اليويفا مفتشا للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في هذا الادعاء.

وسيحل بنفيكا ضيفا على ريال مدريد في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.