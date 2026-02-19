دوناروما يكشف أكثر ما فاجأه في ميسي

أعرب الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي الحالي، عن إعجابه الكبير بزميله السابق ليونيل ميسي، بعد أن جمعتهما تجربة اللعب معا في صفوف باريس سان جيرمان.

قال دوناروما في تصريحات لموقع "سيتي إكسترا" إن اللعب بجانب ميسي كان شيئا رائعا، مشيرا إلى أن ما فاجأه أكثر من مهاراته الكروية هو شخصيته الإنسانية القوية.

وأكد أن ميسي لا يعتبر فقط واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، بل أيضا أفضل شخص تعرف عليه خلال مسيرته الكروية.

وأضاف وأن تجربته معه في باريس ستظل من أبرز ذكرياته في كرة القدم.

ولعب ليونيل ميسي والحارس جيانلويجي دوناروما معاً في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين متتاليين، وتحديداً في الفترة ما بين عامي 2021 و2023.

انضم كلا اللاعبين إلى النادي الباريسي في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2021؛ حيث انتقل ميسي من برشلونة ودوناروما من ميلان في صفقات انتقال حر.

وحقق الثنائي معاً بقميص باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مرتين (2021-2022 و2022-2023)، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي مرة واحدة في عام 2022.

غادر ميسي الفريق في يونيو 2023 منتقلاً إلى إنتر ميامي الأمريكي. أما دوناروما، فقد استمر مع الفريق حتى عام 2025 قبل انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي.