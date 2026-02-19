دوري أبطال آسيا 2 (منطقة الغرب): الفرق المتأهلة وجدول مباريات ربع النهائي

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2 (الموسم 2025-2026) لمنطقة الغرب، بعد اختتام منافسات ثمن النهائي التي شهدت ندية فنية عالية ومفاجآت في النتائج.

وفاز النصر السعودي على ضيفه أركاداغ التركماني بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب أيضا، حيث سجل عبدالرحمن غريب هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية ليكمل تأهل فريقه إلى دور الثمانية.

وفي مباراة أخرى، فاز الأهلي القطري على سيباهان الإيراني 1-0 بعد التمديد أمس الأربعاء، وكانت مبارة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

وسيلتقي النصر السعودي مع نظيره الوصل الإماراتي في مواجهة تجمع بين القوة الهجومية السعودية والتنظيم الدفاعي الإماراتي.

وفي المسار الثاني، يواجه نادي الأهلي القطري طموح فريق الحسين إربد الأردني، الذي يُعد "الحصان الأسود" للبطولة هذا العام بعد إقصائه فرقاً ذات باع طويل في القارة.

وتسعى الأندية العربية في منطقة الغرب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في جولة الذهاب لضمان العبور إلى المربع الذهبي، وسط توقعات بمنافسة شرسة للظفر بلقب النسخة الثانية من هذه البطولة بمسماها الجديد.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الذهاب في 3 و4 مارس/آذار المقبل، على أن تُحسم هوية المتأهلين في مباراتي الإياب يومي 10 و11 من الشهر ذاته.