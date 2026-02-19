فضيحة تهز الكرة النمساوية وتطال 30 لاعبة

تهتز أوساط كرة القدم في النمسا على وقع فضيحة مدوية، بعد اكتشاف كاميرات سرية داخل غرفة تبديل الملابس والحمامات الخاصة بفريق السيدات في نادي إس سي آر ألتاتش، أحد أندية الدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أنه من المقرر أن يمثل رجل متهم بزرع الكاميرات أمام المحكمة الأسبوع المقبل، في قضية وصفت بأنها صادمة للرأي العام الرياضي.

ووفقا لمكتب الادعاء العام في فيلدكيرش، تم التعرف على نحو 30 لاعبة في التسجيلات، فيما تدرس بعض اللاعبات رفع دعاوى مدنية ضد المتهم.

إحدى اللاعبات، التي تحدثت دون الكشف عن هويتها لصحيفة "فورارلبرغر ناخريشتن"، قالت إن الفريق علم بالوقائع عبر وسائل الإعلام قبل استدعاء الفريق لاجتماع طارئ.

وأضافت: "كنا في حالة صدمة تامة، وشعرنا وكأن الأرض انسحبت من تحت أقدامنا". وأكدت أن تجاوز آثار الحادثة سيستغرق وقتا طويلا، ووصفت ما حدث بأنه "مقزز ومروع".

وأكد النادي في بيان رسمي أنه وفر دعما فوريا للاعبات بالتعاون مع جهات مختصة بحماية الضحايا، مشددا على التزامه الكامل بدعم المتضررات وتعزيز إجراءات الحماية مستقبلا، بالتنسيق مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم والهيئات الرياضية المختصة.

أما وزيرة الرياضة النمساوية ميخائيلا شميت أدانت الوقائع بشدة، ووصفتها بـ"المقززة"، مطالبة بتحقيق شامل وإصلاحات جذرية داخل النادي، مؤكدة أن "الرياضيات يجب أن تشعر بالأمان في كل مكان".

المتهم يواجه اتهامات بإساءة استخدام أجهزة تسجيل وانتهاكات تتعلق بمواد ذات طابع إباحي، فيما لا يزال غير واضح ما إذا كان قد شاهد أو احتفظ أو أنتج المواد المصورة.

وتشير تقارير محلية إلى أن القضية كُشفت بعد تحقيقات ألمانية وسويسرية في شبهات تتعلق بمواد إباحية للأطفال.