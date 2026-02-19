البرازيل تواجه مصر في مباراة ودية قبل كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن خوض مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 أمام نظيره المصري في كليفلاند الأمريكية في 6 يونيو/حزيران المقبل، وذلك قبل أسبوع من مواجهة المغرب في أولى مبارياته بالمونديال.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، الخميس، أن المنتخب البرازيلي سيواجه المنتخب الأقدم والأكثر نجاحا في تاريخ القارة الإفريقية، حيث

يتسيد المنتخب المصري السجل التاريخي للفائزين بكأس الأمم الإفريقية برصيد سبع مرات، كما شارك في كأس العالم ثلاث مرات من قبل، حيث كان أول منتخب إفريقي أو من الشرق الأوسط يشارك في البطولة، وكان ذلك عام 1934 في إيطاليا.

المواجهات التاريخية بين مصر والبرازيل

وأوضح أن المنتخبين التقيا من قبل في ست مباريات منذ عام 1960، حيث فاز المنتخب البرازيلي في جميع المباريات، وكانت المباراة الأشهر في 15 يونيو/حزيران 2009 في بطولة كأس القارات في جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 4-3، وكانت باقي المباريات ودية وجاءت الأخيرة في عام 2011.

ويوجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهاييتي، فيما يوجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.