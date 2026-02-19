إنفانتينو يتوقع حضورا قياسيا للجماهير في كأس العالم 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، أمس الأربعاء، أن مباريات كأس العالم 2026 الـ104 ستقام بـ"مدرجات ممتلئة"، على الرغم من أنه لا تزال هناك تذاكر متاحة قبل انطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" (CNBC) إن "الطلب موجود، كل مباراة ستقام بمدرجات ممتلئة"، وذلك بعدما انتهت المرحلة الثانية من بيع التذاكر في يناير/كانون الثاني.

وحسب رئيس فيفا، فقد سجل "508 ملايين طلب (لشراء التذاكر) خلال أربعة أسابيع لنحو سبعة ملايين تذكرة متاحة، من أكثر من 200 دولة حول العالم".

وأضاف: "لم نشهد شيئا كهذا من قبل، إنه أمر مذهل"، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي "احتفظ بجزء من التذاكر لمرحلة البيع في اللحظات الأخيرة" والتي ستنطلق في أبريل/نيسان وتستمر حتى نهاية المونديال في 19 يوليو/تموز المقبل.

وتطرق إنفانتينو إلى أسعار التذاكر التي وصفتها روابط المشجعين بأنها "باهظة جدا"، وبلغت مستويات قياسية على منصات إعادة البيع، قائلا "الأمر أشبه بوجود 104 نسخ من السوبر بول خلال شهر واحد"، في إشارة إلى نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، وهو الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة، مضيفا أن هذا "ينعكس بطبيعة الحال على الأسعار".

وأوضح أن "أسعار التذاكر محددة، لكن لديكم، تحديدا في الولايات المتحدة، ما يعرف بالتسعير الديناميكي، ما يجعل الأسعار ترتفع أو تنخفض تبعا للطلب وأهمية المباراة".

وتابع "يمكنكم أيضا إعادة بيع تذاكركم عبر المنصات الرسمية، أي السوق الثانوية، وسترتفع الأسعار مجددا. هذا جزء من السوق".

وفي حديثه عن هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم التي ستضم 48 منتخبا وتقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قدر إنفانتينو إيرادات فيفا بـ"11 مليار دولار، وربما أكثر بقليل". لكنه شدد على أن "كل دولار يعاد استثماره في كرة القدم في الدول الـ211" الأعضاء في الاتحاد الدولي.