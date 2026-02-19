سجن مدرب إسباني بتهمة التحريض والاعتداء الجنسي

قررت محكمة في مدينة ملقة الإسبانية إيداع مدرب كرة قدم للفئات السنية السجن الاحتياطي من دون الإفراج بكفالة، بعد توقيفه بتهمة الاعتداء جنسيا على عدد من القصر، وفق ما أفادت به المحكمة العليا في الأندلس الخميس.

وأوقفت عناصر الشرطة الرجل، البالغ من العمر 55 عاما، بصفته مشتبها به في ارتكاب جريمتي اعتداء جنسي وجريمتي تحريض جنسي بحق ثلاثة طلاب قصر.

وخلال مثوله أمام القاضي، تمسك المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح، في حين أدلى أحد القصر الثلاثة، الذين يعتقد أنهم ضحايا، بإفادته، على أن يستكمل الاستماع إلى بقية القصر خلال مرحلة التحقيق.

وأصدرت شعبة التحقيق التابعة لمحكمة الدرجة الأولى في مالقة قرار السجن الاحتياطي، مع التأكيد أن التكييف القانوني للتهم لا يزال مبدئيا إلى حين استكمال التحقيقات، التي ستتولاها شعبة العنف ضد الطفولة والمراهقة بالمحكمة ذاتها، المختصة في هذا النوع من الجرائم المرتكبة بحق القصر.

من جهته، أكد نادي "كلوب ديبورتيفو كونيخيتو" في ملقة، الذي كان المدرب الموقوف مرتبطا به، أن أيا من أعضاء مجلس الإدارة أو الطاقم الفني لم يكن على علم بالوقائع "بالغة الخطورة" التي يجري التحقيق بشأنها.

ولا تزال القضية قيد التحقيق في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.