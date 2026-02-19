شاهد.. حيوانات تخطف الأضواء في أولمبياد الشتاء

خطفت لحظات غريبة من أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي الأضواء من الرياضيين والمتزلجين، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد غير معتادة للحيوانات على المسارات.

أظهر أحد الفيديوهات عنز الجبل وهو يحاول تسلق مضمار القفز الحر، بينما علق أحدهم على الفيديو قائلا: "الميدالية الثانية للوفد الحيواني في هذه الألعاب الأولمبية".

وكان فيديو سابق أظهر كلبا اقتحم مسار سباق التزلج الريفي الحر للسيدات ضمن ألعاب ميلانو-كورتينا الشتوية.

واندفع الكلب إلى المضمار في تيسيرو بشمال إيطاليا، وركض بحماسة، خلف اليونانية كونستانتينا خارالامبيدو والكرواتية تينا هادجيتش، وعبر خط النهاية، قبل أن تتوقف لحظة مجده القصيرة حين أمسك به المنظمون واقتادوه بعيداً.