أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

يتصدر الإنجليزي أنتوني غوردون لاعب نيوكاسل يونايتد قائمة اللاعبين الأسرع خلال الموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026).

وسجل غوردون (24 عاما) سرعة قصوى بلغت 37.92 كيلومترا في الساعة خلال إحدى مباريات البطولة، وفق إحصائية أعدتها شركة "غريدينت" (Gradient) المتخصصة بجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالسرعة والمسافات المقطوعة والأداء البدني، ونشرها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سي إيه آي إس" (CIES).

وتفوّق غوردون على زميله في نيوكاسل، السويدي أنتوني إيلانغا الذي حل في المركز الثاني بفارق طفيف، إذ سجل سرعة قصوى بلغت 36.65 كيلومترا في الساعة.

وحجز الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان لنفسه مكانا في هذه القائمة المميزة، بوجوده في المركز الثالث، وهو اللاعب العربي الوحيد من بين العشرة الأوائل التي ضمت 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، واثنين من ريال مدريد أبرزهما كيليان مبابي.

كما ضمت القائمة لاعبا من فريق مغمور وهو الغاني إيمانويل أدي جناح كاراباخ الذي ينافس في دوري أذربيجان.

أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

الإنجليزي أنتوني غوردون لاعب نيوكاسل يونايتد: 37.92 كيلومتر في الساعة. السويدي أنتوني إيلانغا لاعب نيوكاسل يونايتد: 36.65 كيلومتر في الساعة. المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان: 36.4 كيلومتر في الساعة. البرتغالي نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان: 36.12 كيلومتر في الساعة. البرتغالي كارلوس فوربس لاعب كلوب بروج: 35.93 كيلومتر في الساعة. الغاني إيمانويل أدي لاعب كاراباخ: 35.87 كيلومتر في الساعة. الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي: 35.8 كيلومتر في الساعة. الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد: 35.67 كيلومتر في الساعة. الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد: 35.53 كيلومتر في الساعة. الإنجليزي هارفي بارنيس لاعب نيوكاسل يونايتد: 35.48 كيلومتر في الساعة.

هيمنة للدوري الإنجليزي

في الأثناء أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن قائمة أسرع 100 لاعب في البطولة الأوروبية العريقة، شهدت وجود 29 منهم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبرز في هذه القائمة الموسّعة اسما النجمين العربيين، الجزائري ريان آيت نوري والمصري عمر مرموش ثنائي مانشستر سيتي وقد سجّلا سرعة قصوى بلغت 34.49 و33.06 كيلومتر في الساعة على التوالي.