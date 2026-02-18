"يويفا" يتحرك للتحقيق في "السلوك التمييزي" تجاه فينيسيوس

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء إنه "سيحقق في مزاعم سلوك تمييزي" بعد أن اتهم المهاجم البرازيلي لريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور المهاجم الأرجنتيني لبنفيكا البرتغالي جانلوكا بريستياني بتوجيه إساءات عنصرية إليه.

وتوقفت مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في لشبونة، لأكثر من عشر دقائق، بعدما تقدّم فينيسيوس بشكوى إلى الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه بشأن الإساءة المزعومة إثر احتكاك بينه وبين بريستياني.

وجاء ذلك بعد لحظات فقط من تسجيل فينيسيوس هدفا رائعا، قبل أن ينال بطاقة صفراء لاحتفاله أمام جماهير أصحاب الأرض.

وبعد جدال مع بريستياني، ركض فينيسيوس نحو الحكم وأخبره أن اللاعب الأرجنتيني نعته بكلمة "مونو"، وتعني "قرد" بالإسبانية.

وينفي بريستياني -البالغ 20 عاما والذي غطى فمه بقميصه بينما بدا وكأنه يقول شيئا لفينيسيوس- أن يكون وجّه أي إساءة عنصرية لنجم ريال مدريد.

تعليق أرنولد ومبابي على الحادثة

وقال الظهير الإنجليزي للنادي الملكي ترنت ألكسندر-أرنولد إن الحادثة "أفسدت الأمسية".

وأضاف "إنه أمر مقزز. ما حدث الليلة عار على كرة القدم. لقد أفسد ليلة الفريق".

من جهته، دعا هداف ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى معاقبة بريستياني بالإيقاف.

وقال قائد منتخب فرنسا للصحافيين: "لا يمكننا القبول بأن يكون هناك لاعب يشارك في أفضل مسابقة أوروبية ويتصرف بهذا الشكل".

وأضاف: "هذا اللاعب لا يستحق اللعب مجددا في دوري أبطال أوروبا".

أما مدرب بنفيكا الحالي وريال مدريد السابق جوزيه مورينيو فقال إن بريستياني نفى توجيه أي إساءة عنصرية لفينيسيوس، وانتقد اللاعب البرازيلي "لإثارة" لاعبي وجماهير بنفيكا باحتفاله.

اتهام مورينيو بالتلاعب النفسي

وانتقدت منظمة كيك إت آوت (Kick It Out) البريطانية لمكافحة التمييز في كرة القدم رد فعل مورينيو، واتهمته بالتلاعب النفسي (Gaslighting).

وقالت في بيان "عندما يُبلغ أي شخص عن تمييز في كرة القدم، أو في أي مكان آخر، فإن الأولوية القصوى هي أن يُستمع إليه ويشعر بالدعم".

وأضافت "إن التركيز على احتفال فينيسيوس جونيور بالهدف أو تاريخ النادي، بدلا من الاعتراف بالبلاغ، هو شكل من أشكال التلاعب النفسي".

وتابعت "لا يضر هذا النهج بالشخص المتضرر فحسب، بل يرسل أيضا رسالة خاطئة إلى الآخرين حول العالم الذين ربما مروا بمواقف مماثلة".

وأكدت بنفيكا مجددا دعمها لبريستياني، وقالت إنها "تأسف لحملة التشويه التي وقع اللاعب ضحيتها".

رئيس الفيفا مصدوم

من ناحيته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن صدمته وحزنه إزاء الحادثة، وأشاد بالإجراء الذي اتخذه الحكم، والذي فعّل بروتوكول مكافحة العنصرية في كرة القدم الأوروبية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه في إنستغرام "لا مكان للعنصرية في رياضتنا ولا في مجتمعنا على الإطلاق".

وأضاف "نحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين".