برشلونة يواجه عقبة مادية في حسم صفقة راشفورد

أفادت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي إعادة التفاوض بشأن شروط انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة بشكل دائم، متمسكة بالحصول على القيمة المتفق عليها مسبقاً في عقد الإعارة.

وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي بنظام الإعارة لموسم واحد، في خطوة جاءت بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد في عام 2023 ليمتد حتى صيف 2028.

تفاصيل الصفقة والشرط الجزائي

وبموجب الاتفاقية الحالية، يملك النادي الكتالوني خيار شراء اللاعب نهائياً مقابل مبلغ يُعتقد أنه يتراوح بين 30 و35 مليون يورو عند نهاية الموسم الحالي.

رفض مانشستر يونايتد لتقليص المبلغ ورغم الأنباء التي ترددت حول سعي برشلونة لفتح باب المفاوضات مجدداً لخفض القيمة المالية،

أكدت مصادر لشبكة "إي أس بي أن" (ESPN) أن "الشياطين الحمر" غير مستعدين للتنازل، ويتوقعون الحصول على المبلغ كاملا إذا ما رغب راشفورد في البقاء في "كامب نو".

على الصعيد الفني، أكدت المصادر أن موقف النادي لم يتغير حتى بعد رحيل المدرب السابق روبن أموريم وتعيين مايكل كاريك مديراً فنياً.

ورغم أن راشفورد قدم أفضل مستوياته سابقا تحت قيادة المدرب أولي غونار سولشاير، (حين كان كاريك مساعداً له)، إلا أن الأخير لم يطلب من الإدارة استعادة اللاعب، مفضلاً المضي قدماً في مشروعه الحالي.

من جانبه، يبدو أن المهاجم صاحب الـ28 عاما قد استعاد بريقه في الليغا؛ حيث سجل 10 أهداف في 34 مباراة خاضها بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، وهي الأرقام التي تعزز رغبته الشخصية في الاستمرار ضمن صفوف البلوغرانا بعيدا عن ضغوط "أولد ترافورد".