انتخابات برشلونة.. مرشح منافس للابورتا يلوّح بورقة عودة ميسي

أطلق رجل الأعمال الإسباني مارك سيريا، المرشح لرئاسة برشلونة، حملة انتخابية لافتة تمحورت حول إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.

ونشر سيريا عبر حساباته على مواقع التواصل صورة لملصق إعلاني ضخم عُلّق على أحد مباني مدينة برشلونة، يظهر فيه ميسي رافعًا قميصه الشهير رقم 10، مرفقًا بعبارة: "يسعدنا أن نراك مجددًا"، في استعادة لشعار انتخابي سابق للرئيس الحالي خوان لابورتا، الذي يُعد الأوفر حظًا للاحتفاظ بمنصبه.

وعود بعوائد مالية في حال عودة ميسي

ويرى سيريا أن عودة ميسي، الذي غادر النادي صيف 2021، من شأنها أن تُحدث دفعة اقتصادية كبيرة، خصوصا على صعيد التسويق والمبيعات.

وصرّح لوسائل إعلام إسبانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن "عودة أسطورة بعد الاعتقاد بأنها رحلت بلا رجعة تولّد إيرادات أكبر نتيجة الزخم المصاحب لعودته".

وأضاف أن مبيعات التذاكر قد "تشهد قفزة كبيرة"، ملمّحًا إلى إمكانية رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30% بالنسبة للجماهير غير الأعضاء (السياح)، مع الإبقاء على أسعار الأعضاء كما هي. وقدّر أن القيمة السوقية للنادي قد ترتفع ما بين 15 و20% في حال تحقق هذا السيناريو.

إشكالية عقد ميسي الممتد مع ميامي

في المقابل، يرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى عام 2028، حيث انضم إلى الفريق الأميركي صيف 2023. كما سيكمل عامه التاسع والثلاثين في 24 يونيو/حزيران المقبل، ما يثير تساؤلات حول واقعية الطرح الانتخابي.

ويحضر اسم ميسي بقوة في سباق الرئاسة، إذ سبق للمرشح فيكتور فونت أن تعهّد بدوره بالتواصل مع النجم الأرجنتيني في حال فوزه. غير أن تقارير صحفية تشير إلى أن إدارة النادي الحالية لا تبدو متفائلة بإمكانية عودة "البرغوث" في المدى القريب.

ويبقى ملف ميسي أحد أبرز عناوين الحملة الانتخابية في برشلونة، بين رهانات اقتصادية وحسابات رياضية، في وقت يسعى فيه النادي لاستعادة استقراره المالي والفني.