إعلان موعد ومكان نهائي كأس ملك إسبانيا 2026

حسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجدل الدائر حول موعد نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا (Copa del Rey) لموسم 2025-2026، وأعلن الاتحاد في بيان رسمي أن المباراة النهائية ستُقام يوم السبت 18 أبريل/نيسان 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت إسبانيا (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

إشبيلية "عاصمة الكأس" للعام السابع على التوالي

للعام السابع توالياً، سيحتضن ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية المباراة الختامية لأعرق المسابقات الإسبانية. وأكد الاتحاد أن اختيار يوم السبت يهدف إلى تسهيل حركة الجماهير وضمان أجواء احتفالية صاخبة في مدرجات الملعب التاريخي.

تغيير الموعد.. "معرض أبريل" يفرض كلمته

كشف البيان أن تحديد يوم 18 أبريل جاء بعد أسابيع من الجدل والمفاضلة؛ حيث كان المقترح الأول هو يوم 25 أبريل، إلا أن هذا التاريخ تزامن مع "معرض أبريل" (Feria de Abril) الشهير في إشبيلية، وهو حدث ضخم يتطلب استنفاراً أمنياً كاملاً، بالإضافة إلى تزامنه مع سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية في "خيريز". ولتجنب أي تداخل أمني أو لوجستي، تم تقديم المباراة أسبوعاً كاملاً.

كما أوضح الاتحاد أن انشغال ملعب ريال بيتيس بمباريات الدوري الأوروبي (أيام الخميس) حال دون إقامة النهائي في منتصف الأسبوع، ليتم الاستقرار على السبت 18 أبريل، وهو تاريخ تاريخي كونه يوافق الشهر الذي انطلقت فيه أول نسخة للبطولة عام 1903.

طريق النهائي.. صدامات نارية

رغم تحديد الموعد والمكان، لا تزال هوية البطلين مجهولة، حيث يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهتي الإياب في نصف النهائي مطلع شهر أبريل القادم:

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: (3 أبريل)

يدخل أتلتيكو مدريد المباراة متسلحاً بفوز مريح ذهاباً في "متروبوليتانو"، بينما يسعى برشلونة لريمونتادا تاريخية على ملعبه للعبور إلى النهائي.

ريال سوسيداد ضد أتلتيك كلوب: (4 أبريل)

ديربي "الباسك" المشتعل؛ حيث يمتلك سوسيداد أفضلية بسيطة بعد فوزه ذهاباً في "سان ماميس" بنتيجة (1-0)، مما يجعل موقعة "أنويتا" مفتوحة على كل الاحتمالات.

لماذا يُعد هذا النهائي استثنائياً؟

تكتسب هذه النسخة أهمية خاصة كونها المرة الأولى في تاريخ البطولة الممتد لـ 123 عاماً التي يُقام فيها النهائي في تاريخ 18 أبريل تحديداً. ويتوقع الخبراء أن يشهد نهائي هذا العام حضوراً جماهيرياً قياسياً، خاصة إذا ما نجح برشلونة في التأهل لمواجهة أحد قطبي الباسك أو غريمه أتلتيكو مدريد.