بالفيديو.. محرز يشارك نجوم الأهلي السعودي تجهيز سلال رمضان

شارك النجم الجزائري رياض محرز، إلى جانب عدد من نجوم النادي الأهلي السعودي، في تعبئة وتجهيز سلال رمضان الغذائية احتفاء بحلول رمضان المبارك.

وظهر محرز برفقة الإيفواري فرانك كيسيه والحارس السنغالي إدوارد ميندي، وهم يشاركون في إعداد وتغليف السلال تمهيدا لتوزيعها، وذلك ضمن مبادرة خدمة مجتمعية ينظمها النادي.

جاءت مبادرة الأهلي بعد ساعات من فوزه المثير على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، 4-3، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي – حامل اللقب والمتأهل سالفا – رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن تراكتور الإيراني الثالث، والوحدة الإماراتي الرابع، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة في المركز السادس، وتأهل لثمن نهائي البطولة.

وعلى الصعيد المحلي، يستقبل الأهلي نظيره النجمة غدا الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في الجولة 23 للدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، محققا الفوز في 15 مباراة مقابل تعادلات وخسارة وحيدة.