مبابي يكشف كواليس أزمة فينيسيوس أمام بنفيكا ويهاجم بريستياني

شن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، هجوما ضد الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، جناح بنفيكا البرتغالي، بعد المزاعم التي طالته بتوجيه إساءة عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الملكي، خلال لقاء الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الريال خطوة مهمة نحو بلوغ دور الـ16 للمسابقة القارية، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (15 مرة)، عقب فوزه 1-0 على ملعب مضيفه بنفيكا، في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية للبطولة، أمس الثلاثاء.

وأحرز فينيسيوس الهدف الوحيد للفريق الإسباني في الدقيقة 50، قبل أن يتوقف اللعب نحو 10 دقائق بسبب شكوى اللاعب البرازيلي من تعرضه لإساءات عنصرية مزعومة، فيما طرد الحكم أحد أعضاء الجهاز المعاون للمدير الفني لبنفيكا جوزيه مورينيو.

مبابي يكشف كواليس أزمة فينيسيوس أمام بنفيكا

وكشف مبابي تفاصيل ما حدث بعد هدف فينيسيوس، قائلا: "سجل فيني الهدف وذهب للاحتفال بالرقص. الجماهير أطلقت صيحات استهجان، وهو أمر قد يحدث. بعد ذلك كان هناك لحظة توتر مع لاعبي بنفيكا، وهو شيء قد يحدث أيضا لأن هذا هو دوري أبطال أوروبا ومن الطبيعي، لأن الناس يريدون الفوز لجماهيرهم".

وأضاف مبابي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه "بعد ذلك، بدأ لاعب بنفيكا رقم 25، لا أريد ذكر اسمه لأنه لا يستحق ذلك، بدأ يتحدث بشكل سيئ".

وتابع: "هذا غير مقبول، لكنه حدث وسيحدث. ولكن بعد ذلك رفع قميصه ليقول إن فيني قرد خمس مرات، لقد سمعت ذلك. هناك لاعبون من بنفيكا سمعوا ذلك أيضا. وبعد هذه النقطة بدأ كل ما رأيناه".

وأوضح مبابي: "يجب أن نشرح الأمور بهدوء، لا يجب التحدث بشكل عام. لقد أتيت إلى البرتغال مرات عديدة ولم يحدث شيء كهذا من قبل، وفي هذه الحالات من المهم التحدث بوضوح وهناك أشخاص لم يفعلوا شيئا".

وشدد: "من المؤكد أن هناك 70 ألف شخص كانوا يدعمون فريقهم. لدي احترام كبير لبنفيكا ومدربه، ولكن هذا اللاعب لا يستحق اللعب مجددا في دوري أبطال أوروبا. أعتقد أن هذه البطولة تثير الحماس في الجميع وخاصة الأطفال. إذا تركنا مثل هذه الأمور تمر، فإن كل قيم كرة القدم ستصبح بلا قيمة وكل ما نؤمن به سيصبح بلا معنى. يجب أن نفعل شيئا".

وتابع: "بعد ذلك ذهبت مع فيني لأنه لم يرغب في اللعب مجددا، وكما قلت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موناكو، لا يمكننا تركه وحيدا في مثل هذه الأمور. يجب أن نتحد وندافع عن لاعبينا".

وقال مبابي: "تحدثنا أيضا مع الأشخاص في بنفيكا، لكن لا يمكنني أن أغضب منهم لأنهم لم يسمعوا، وعندما يحدث ذلك، من الصعب أن تكون لديك وجهة نظر. سيكون من الظلم أن أقول إن طاقم العمل في بنفيكا لم يدافع عنا. لكن الأشخاص الذين كانوا قريبين يجب أن يفعلوا شيئا".

أربيلوا يطالب بريستياني بكشف ما قاله

من جانبه، طالب مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بالكشف عما قاله لفينيسيوس جونيور خلال لقاء الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار أربيلوا للإساءة العنصرية المزعومة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قائلا: "اسألوا لاعب بنفيكا عما قاله لفيني. الجميع في عالم كرة القدم يستحقون إجابة على هذا السؤال وهذا كل ما يمكنني قوله".

وأضاف أربيلوا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: "التسامح مع العنصرية يجب أن يكون صفرا بالنسبة لنا ولا يمكننا السماح بحدوث مثل هذه الأمور في ملعب كرة القدم في عام 2026".

وأوضح المدرب الإسباني: "ما قاله لي فيني عما تم نعته به أصدقه بالطبع. لا أعتقد أنه سيختلق شيئا كهذا ولن أشك أبدا في كلامه. قلت له فقط إذا كان يريد الاستمرار في اللعب. لقد كنا بجانبه وأيا كان القرار الذي يتخذه كنا سنبقى معا".

وتابع: "يجب أن نكون دائما بجانبه ونحن فريق. لقد قلت لهم دائما إننا نسير معا ونموت معا. عندما يتعرض أحدنا لمثل هذا النوع من المواقف، نحن دائما بجانبه. نحن فريق متماسك وسنظل نحارب معا كما كنا اليوم".