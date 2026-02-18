هل يكسر ميسي ونيمار إرث مارادونا في كأس العالم 2026؟

لم يتبق سوى أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2026، وهناك العديد من الأرقام القياسية التي يُمكن تحطيمها في هذه النسخة إلا رقم واحد بحوزة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن كرة القدم في عصر مارادونا لم تكن تتمتع بذات الحماية التي يشهدها نجوم اليوم. ففي ظل غياب تقنية الفيديو (VAR) وتشديد عقوبات اللعب العنيف، كان إيقاف مارادونا يتطلب "معركة بدنية" كاملة الأركان.

ووفقاً لبيانات مجلة "أوليه" الأرجنتينية، سجل مارادونا أرقاما تعجيزية منذ بدء رصد الإحصائيات عام 1970:

السجل الإجمالي: 152 مخالفة تعرض لها في 21 مباراة فقط.

المعدل الزمني: 7.23 خطأ في كل مباراة، وهو معدل مرعب بمقاييس الكرة الحديثة.

نسخة الإعجاز (1986): تعرض لـ53 عرقلة في بطولة واحدة، بينما حصل في مونديال 1982 وحده على 23 مخالفة.

حصاد العنف: أكثر من 100 مخالفة ارتكبت ضده في بطولتي 1986 و1990 مجتمعتين.

ميسي ونيمار يطاردان الأسطورة مارادونا

بالنظر إلى القائمة التاريخية، نجد أن الفجوة بين مارادونا وملاحقيه تعكس مدى تغير طبيعة اللعبة وقوانين التحكيم:

ليونيل ميسي: يأتي ثانياً بـ75 مخالفة، لكنه احتاج لـ26 مباراة (خمس نسخ) ليصل لهذا الرقم، بمعدل 2.88 خطأ للمباراة.

جارزينيو: الأسطورة البرازيلي برصيد 64 مخالفة.

نيمار دا سيلفا: حل رابعاً بـ60 مخالفة.

كريستيانو رونالدو: المركز الخامس برصيد 58 مخالفة تعرض لها خلال مسيرته المونديالية.

لماذا لن يتغير المشهد في 2026؟

رغم أن ميسي ورونالدو ونيمار قد يضيفون لمسيرتهم مباريات جديدة في نسخة 2026، إلا أن الوصول لرقم (152) يبدو ضرباً من الخيال.

فالفوارق ليست فنية فحسب، بل تنظيمية؛ إذ أن الحكام اليوم يوزعون البطاقات الملونة بسرعة عند تكرار الأخطاء على لاعب واحد، وهو ما يمنع المدافعين من استهداف النجوم بذات الكثافة التي واجهها مارادونا.

يبقى إرث دييغو مارادونا شاهداً على حقبة كان فيها الموهوب يحمل عبء مهارته وسط غابة من التدخلات العنيفة، ليظل رقمه القياسي "خارج حدود الكسر" حتى في وجود أعظم لاعبي القرن الحادي والعشرين.