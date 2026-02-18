بالفيديو.. لقطة مصارعة لدوران في أول مشاركة مع فريقه الجديد

خطف اللاعب الكولومبي جون دوران لاعب النصر السعودي الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي بتدخل صادم في أول مباراة له مع فريقه الجديد.

وانضم دوران (22 عاما) إلى زينيت سانت بطرسبورغ الروسية قبل أيام قادما من النصر، على سبيل الإعارة حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2026.

وشارك دوران أساسيا في مباراة زينيت الودية ضد مواطنه كراسنودار في دبي، وقد لفت الأنظار في الدقائق الخمس الأولى بتدخل غريب، إذ تنافس مع أحد المدافعين على تمريرة طويلة، فنجح الأخير في إعادتها إلى حارس المرمى في وقت استمر فيه اللاعبان بمحاولة اللحاق بها.

وحاول المدافع منع دوران من الوصول إلى الكرة بوضع جسده أمامه، فما كان من المهاجم الكولومبي إلا أن قفز على رقبته ولف ذراعه حولها قبل أن يطرحه أرضا على طريقة المصارعة الحرة.

وأوقف الحكم المباراة فور مشاهدته اللقطة، لتنشب بعدها مشادة كلامية بين اللاعبين قبل أن يتدخل زملاؤهما لتهدئتهما، ثم أشهر الحكم البطاقة الصفراء لدوران.

وتمكن زينيت من الفوز بهذه المباراة بهدف دون رد، سجله المهاجم الروسي ماكسيم غلوشينكوف.

ومن المنتظر أن يخوض دوران مباراته الأولى في الدوري الروسي الممتاز يوم 27 فبراير/شباط الجاري، عندما يواجه زينيت فريق بالتيكا كالينينغراد.

وكان دوران انضم للنصر السعودي في يناير/كانون الثاني 2025 قادما من أستون فيلا في صفقة بلغت 77 مليون يورو (نحو 83.2 مليون دولار).

وبعد ستة أشهر خرج دوران من النصر إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، عاد بعدها إلى "العالمي" بداية العام الجاري قبل أن ينتقل إلى زينيت في إعارة جديدة حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.