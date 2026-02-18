كيف يوازن لامين جمال بين صيام رمضان والحفاظ على جاهزيته البدنية؟

يولي نادي برشلونة الإسباني اهتماما كبيرا بالحالة البدنية لنجمه الشاب لامين جمال، خاصة في الفترة القادمة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وفي ظل التزام جمال (18 عاما) بفريضة الصيام للموسم الثاني على التوالي منذ صعوده إلى الفريق الأول، فإنه يعمل على الموازنة بين الصيام والحفاظ على جاهزيته البدنية في أعلى مستوى ممكن، خاصة أن الفريق يمر بالفترة الحاسمة من الموسم الكروي.

وستكون مباراة برشلونة وليفانتي المقررة الأحد القادم على ملعب كامب نو ضمن الجولة 25 من الليغا، وستُقام عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 16:15 بالتوقيت المحلي، هي الأولى لجمال في شهر رمضان الحالي.

وفي واقع الأمر لا يمثّل التزام لامين جمال بفريضة الصيام مشكلة كبيرة بالنسبة لبرشلونة الذي سبق له تطوير خطط غذائية خاصة لتقليل تأثير الصيام على لاعبيه السابقين من بينهم أنسو فاتي المُعار إلى موناكو، وعثمان ديمبيلي اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وشملت الخطة المذكورة تنظيم وجبات الطعام بعناية خلال الفترة المسائية لضمان التغذية السليمة، مع تجنب تناول الأطعمة الثقيلة في وقت متأخر من الليل التي قد تؤثر على راحة جسده أو أدائه خاصة في يوم المباريات، مع مراعاة تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

روتين لامين جمال في رمضان

وكان لامين جمال قد تحدث عن روتينه اليومي خلال شهر رمضان المبارك في مقابلة سابقة، وقال في تصريحات أبرزتها الصحيفة ذاتها "استيقظ عند الساعة الرابعة صباحا وأتناول الطعام. بعد ذلك يمكنني الاستيقاظ متأخرا عن بقية زملائي لأنني لا أتواجد في وجبة إفطار الفريق".

وأضاف "بعدها أذهب للتدريب ثم أعود إلى غرفتي وأصلي، وهكذا حتى يحين وقت الإفطار. كما أتناول الإلكتروليت للحفاظ على الترطيب لبقية اليوم".

إعلان

وفي مارس/آذار العام الماضي وبالتزامن مع شهر رمضان، انتشر مقطع فيديو للامين جمال خلال تدريبات برشلونة التي سبقت مباراته ضد ريال سوسيداد، وهو يلعب بالكرة بعيدا عن زملائه أثناء شربهم الماء خلال استراحة قصيرة، التزاما بفريضة الصيام.

وعلّق موقع "تريبونا" الإسباني على هذه اللفتة بالقول "أظهر لامين جمال تصرفا رائعا خلال حصة تدريبية لبرشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد، حيث كان صائما خلال نهار رمضان".

وأضاف "خلال فترة الراحة المخصصة لشرب الماء لم يفعل جمال ذلك بسبب التزامه بفريضة الصيام، واختار الانتقال إلى جزء آخر من الملعب والاستمرار في التدرب بالكرة".

وأتم الموقع الإسباني "يعكس هذا التصرف احترام لامين لقيمه الدينية والتزامه الرياضي في الوقت نفسه".