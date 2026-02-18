شاهد.. إيقاف مباراة ريال مدريد وبنفيكا بعد بلاغ من فينيسيوس عن إهانة عنصرية

توقفت مباراة ذهاب ملحق دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ⁠بين ريال مدريد وبنفيكا لمدة 11 دقيقة، مساء الثلاثاء، بعدما اتهم المهاجم ⁠البرازيلي فينيسيوس جونيور الجناح الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب الفريق المضيف، بتوجيه إهانة عنصرية إليه.

ووقع الحادث المزعوم بعد وقت ‌قصير من تسجيل فينيسيوس هدفَ التقدم لريال مدريد بعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني في لشبونة.

وخلال احتفال اللاعب البرازيلي بالهدف، أظهرت الصور التلفزيونية حدوث تراشق لفظي ⁠بينه وبين بريستياني.

ثم ⁠غطى لاعب بنفيكا فمه بقميصه قبل أن يدلي بتعليق فسره فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنه إهانة ⁠عنصرية بحق اللاعب البالغ من العمر 25 ⁠عاما، والذي تعرض مرارا لمواقف ⁠عنصرية خلال المباريات في إسبانيا.

ورد الحكم بوضع ذراعيه أمام وجهه، مفعلا بروتوكول مكافحة العنصرية التابع ‌للفيفا، ليقرر إيقاف المباراة.

وهدد لاعبو ريال مدريد بمغادرة أرض الملعب مع ‌تصاعد ‌التوتر، قبل أن يسمح الحكم في النهاية باستئناف اللعب.