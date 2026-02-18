شاهد.. غيراسي يقود دورتموند للفوز على أتلانتا بدوري أبطال أوروبا
سجل المهاجم سيرو غيراسي هدفا وصنع آخر ليقود بروسيا دورتموند للفوز (2-0) على ضيفه أتلانتا الإيطالي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
وتأخرت بداية المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب تعطل حافلة دورتموند في زحام مروري، لكن الفريق بدأ اللقاء بسرعة، إذ وضع غيراسي صاحب الأرض في المقدمة بعد ثلاث دقائق من الانطلاقة بضربة رأس قوية عند القائم البعيد.
وضاعف الفريق الألماني تقدمه في الدقيقة 42 عن طريق ماكس باير بعد تمريرة من غيراسي، ليحقق دورتموند فوزا مستحقا في مباراة لم يشكل فيها أتلانتا أي تهديد على مرمى منافسه.
وستقام مباراة الإياب في بيرغامو، الأربعاء المقبل، وسيواجه الفائز إما أرسنال أو بايرن ميونيخ في دور 16.
