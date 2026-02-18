شاهد.. بنفيكا ينفي مزاعم عنصرية بريستياني ضد فينيسيوس بفيديو "المسافة لا تسمح"

نشر نادي بنفيكا البرتغالي مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى إبعاد شبهة العنصرية عن لاعبه جيانلوكا بريستياني ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس.

ويظهر الفيديو اللقطة المثيرة للجدل بين فينيسيوس وبريستياني وسط الملعب لحظات قبل استئناف المباراة بعد الهدف.

وعلق بنفيكا على الفيديو: "كما توضح الصور، وبالنظر إلى المسافة، فمن غير الممكن أن يكون لاعبو ريال مدريد قد سمعوا ما يدّعون أنهم سمعوه".

وتوقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد، أمس الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "النور" في لشبونة، بعد اتهام بإساءة عنصرية خلال اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-0.

وسجل فينيسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، قبل أن يدخل في مشادة مع لاعب بنفيكا الشاب جيانلوكا بريستياني عقب الاحتفال.

وتوجه فينيسيوس إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه، مؤكدا تعرضه لعبارة اعتبرها عنصرية.

وعلى إثر ذلك، فعل الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأوقف المباراة لنحو 10 دقائق وسط أجواء متوترة، قبل استئناف اللعب حتى النهاية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات للحظة الاحتكاك بين اللاعبين عقب الهدف، والتي تظهر تصاعد التوتر في الملعب، وتوجه فينيسيوس إلى الحكم ليشتكي من بريستياني.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي، نفى بنفيكا أن يكون لاعبوه تلفظوا بعبارات عنصرية، مشيرا إلى أن “المسافة بين اللاعبين لا تسمح بسماع ما يقال”. ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الواقعة.