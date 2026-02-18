رونالدو العائد يترقب تعثر الهلال وبنزيمة في أول مواجهة ضد فريقه السابق الاتحاد

تتجه الأنظار السبت المقبل إلى المواجهة المرتقبة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، مع ناديه الجديد الهلال المتصدر ضد فريقه السابق الاتحاد، وذلك في قمة الجولة الـ23 للدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

رونالدو العائد يترقب تعثر الهلال

ويترقب النصر ونجمه وهدافه العائد المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعثر الهلال للانقضاض على الصدارة عندما يستضيف الحزم في اليوم ذاته.

على ملعب المملكة أرينا، يبحث الهلال المتصدر بـ 53 نقطة على التمسّك بالريادة في ظل مطاردة شرسة من النصر الثاني (52) والأهلي الثالث (50)، في حين يتطلع الاتحاد إلى مواصلة الزخم بعد فوزه القاري العريض على مضيفه السد القطري 4-1 الثلاثاء حيث انتزع المركز الرابع في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة قبل انطلاق ثمن النهائي، تعويضا لخيباته المحلية حيث يحتل المركز السادس بفارق 16 نقطة عن منافسه.

وقال مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد الفوز القاري: "كان فوزا مهما ومستحقا، خصوصا مع تطبيق الاستراتيجية التي خططنا لها بشكل كامل. ثلاث نقاط مهمة، والآن نفكر في القادم. لا قيمة لهذا الفوز إن لم نتطور في الفترة المقبلة ونستمر على نفس النهج".

وأضاف "نحن ندافع عن الاتحاد، وقيمة النادي، والفريق يسير بخطى ثابته خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة الانتصارات في كافة المسابقات المحلية والقارية".

من جانبه، قال مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري المنضم مؤخرا بديلا لبنزيمة "أنهينا المهمة في آسيا بالفوز على حساب السد وتحقيق النقاط الثلاث، سنواصل العمل للتحسن بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومواصلة الانتصارات في كافة المسابقات".

وأضاف "ستكون هناك مباراة قوية أخري للاتحاد أمام الهلال، أغلقنا صفحة السد، وتركيزنا على المباراة المقبلة، وتحقيق النقاط الثلاث".

بنزيمة في أول مواجهة لفريقه السابق الاتحاد

وهذه المواجهة ستكون الأولى لبنزيمة المنتقل إلى الهلال بصفقة لعام ونصف، بمواجهة فريقه السابق الذي تُوج معه بلقب الدوري الموسم الماضي، في قضية لم تخلُ من التوتر في العلاقة بين الطرفين بعد رفض الدولي الفرنسي السابق شروط تجديد عقده والتي اعتبرها "مهينة".

ويدخل "الزعيم" اللقاء متسلحا بأفضل فتراته محليا وقاريا، إذ ضمن أيضا صدارة مرحلة دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما انه لم يخسر في 32 مباراة متتالية وتحديدا منذ سقوطه أمام فلوميننسي البرازيلي (1-2) في ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في الرابع من يوليو/تموز الماضي.

ويتسلح الهلال بسجل خال من أي هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وبفوزه على الاتحاد 2-0 ذهابا في جدة.

النصر ينتظر هدية

ويستقبل النصر ضيفه الحزم على ملعب الأول بارك، ساعيا الى فوزه الثامن تواليا ومحاولة الاستفادة من أي هدية اتحادية.

واستعاد النصر خدمات رونالدو في المرحلة الماضية بعدما غاب عن مباراتين في الدوري بسبب استيائه من سياسة صندوق الاستثمارات العامة المالك للنادي، لعدم تعزيز صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية أسوة بباقي المنافسين، لاسيما بعد بنزيمة إلى الهلال.

ودشّن رونالدو الذي استبعده مدربه ومواطنه جورجي جيزوس من مباراة الفريق امام أركاداغ التركمانستاني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا 2 "بهدف إراحته" مع لاعبين آخرين، عودته بأفضل طريقة بعد أن قاد فريقه الى الفوز على الفتح 2-0، مبقيا "العالمي" على مسافة قريبة من الصدارة.

لم يكتف الـ"دون" الذي وقع على هدفه الـ962 في مسيرته الاحترافية، بكسر اعتكافه تهديفياً فقط، بل علّق على منصة "إكس" كاتباً "خطوة أخرى إلى الأمام. لنواصل التقدم".

وبهدفه في مرمى الفتح، اعتلى رونالدو (41 عاما) مجدداً صدارة الهدافين مناصفة مع المهاجم المكسيكي للقادسية خوليان كينونيس برصيد 18 هدفاً لكل منهما.

وسيكون "العالمي" مرشحا كبيرا للظفر بفوز آخر بمواجهة الحزم صاحب المركز الحادي عشر ولم يفز في مبارياته السبع الأخيرة.

ويملك الاهلي الثالث فرصة اللحاق بالهلال الى الصدارة ومواصلة ضغطه على قطبي العاصمة عندما يستضيف النجمة صاحب المركز الاخير على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، الخميس في افتتاح الرحلة.

ويلعب غدا أيضا الاتفاق مع الفتح، والخلود مع الرياض، والسبت الأخدود مع القادسية، والتعاون مع الفيحاء، وضمك مع الشباب، والاحد الخليج مع نيوم.