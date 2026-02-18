شاهد.. دوي يقود باريس سان جيرمان لفوز مثير بعد بداية سيئة أمام موناكو

تعافى ⁠باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا من ⁠بداية كارثية وتأخره بهدفين ليفوز (3-2) على عشرة لاعبين ⁠من مضيفه موناكو في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء,

وشارك ديزيري ‌دوي من مقاعد البدلاء ليقود باريس سان جيرمان إلى انتفاضة رائعة، بعد أن استقبل هدفا في الدقيقة الأولى وتأخر بنتيجة (0-2) بعد 18 دقيقة ⁠إذ سجل فولارين بالوغون ⁠هدفين لصاحب الأرض.

باريس سان جيرمان يقلب تأخره لفوز درامي على موناكو بعشرة لاعبين

وحل دوي (20 عاما) محل عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية الذي ⁠خرج مصابا بعد 27 دقيقة، وأثبت أنه ⁠حاسم للفريق الزائر ⁠بعدما سجل هدفين رائعين وقدم تمريرة حاسمة لأشرف حكيمي.

ولدى باريس سان جيرمان الأفضلية قبل ‌مباراة الإياب في باريس منتصف الأسبوع المقبل، إذ يتطلع للتأهل إلى ‌دور ‌الستة عشر الذي سيقام في مارس/أذار المقبل.