بعد اتهامه بالعنصرية.. فيديو قديم لبريستياني "مثير الفوضى" أمام البرازيل

أعادت صحيفة ماركا الإسبانية نشر فيديو لمشاجرة عنيفة بين لاعبي منتخبي الأرجنتين والبرازيل تحت 17 عاما، مرت على وقوعها نحو أربع سنوات كاملة.

ولم يكن نشر الفيديو عشوائيا، بل بسبب تورط اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي الحالي، في الحادثة، ما يعد اتهاما ضمنيا له بأنه مفتعل للمشاكل، خاصة في ظل الاتهامات الأخيرة الموجهة له أمس باستخدام عبارات عنصرية ضد المهاجم فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

بالعودة إلى فيديو المشادة التي وقعت في المباراة عام 2022، وقع الحادث بعد صافرة نهاية نهائي بطولة مونتايغو، تحت 17 في فرنسا، حيث فازت البرازيل على الأرجنتين 2-1 بهدفي المواهب الصاعدة آنذاك أندريك وغيليرمي.

وانفجرت التوترات المتراكمة طوال المباراة عند نهايتها، عندما اعتدى اللاعب الأرجنتيني بريستياني على البرازيلي دالا كورت بضربة لكمة، ما أدى إلى اندلاع "معركة شاملة" بين الفريقين.