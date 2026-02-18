بالفيديو.. مشجع يلقي دراجة على حكم ألغى هدفا بداعي التسلل

تعرض حكم مساعد لاعتداء صادم من أحد المشجعين خلال مباراة جرت في مدينة ملاطية التركية بدوري الهواة، ما تسبب بإنهائها.

وألقى أحد المشجعين دراجة "سكوتر" من المدرجات فأصابت الحكم المساعد هاكان باشكورت في رأسه، ليضطر حكم الساحة إلى إلغاء المباراة قبل دقائق قليلة من موعد نهايتها الأصلي بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.

ووقعت الحادثة خلال المباراة التي جمعت بين فريقي دارندسبور ونظيره هيكيمهان بلدية غيرمانا سبور على ملعب دارنده.

وسجل دارندسبور هدفا في الدقيقة 87 غير أن الحكم المساعد باشكورت رفع رايته معلنا عن وجود تسلل، لتعود النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1-1 الأمر الذي فجر غضب شريحة واسعة من جماهير أصحاب الأرض.

وفي تلك اللحظة ألقى أحد المشجعين الدراجة الكهربائية باتجاه أرض الملعب، فأصابت رأس باشكورت الذي سقط على الأرض فاقدا الوعي لفترة وجيزة.

وعلى الفور تدخلت الطواقم الطبية الموجودة في الملعب لتقديم الإسعافات الأولية للحكم المساعد الذي أصيب بجرح عميق فوق حاجبه الأيسر أيضا، قبل أن يجري نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث خضع لجراحة بسيطة لتقطيب الجرح في الرأس ثم غادر لاحقا دون تسجيل إصابات تهدد حياته وفق الصحيفة.

القبض على المشجع

وألقت الشرطة التركية القبض على المشجع الذي خضع للاستجواب، قبل أن يفرج عنه لاحقا بانتظار استكمال التحقيق.

وتندرج مثل هذه الأحداث ضمن مواد قانون العقوبات التركي المتعلقة بإحداث إصابة متعمدة ومخالفة اللوائح الرياضية حسب "ديلي صباح".