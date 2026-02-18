بالفيديو: حكم سعودي ينجو من محاولة اعتداء جماهيري في إندونيسيا

شهدت نهاية مباراة نادي بيرسيب باندونج الإندونيسي وضيفه راتشابوري التايلاندي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 -اليوم الأربعاء- أحداثاً درامية مؤسفة، حيث اقتحمت أعداد غفيرة من الجماهير الإندونيسية أرضية الملعب في حالة من الفوضى العارمة.

وفاز الفريق الإندونيسي بهدف دون رد لكنه أقصي من البطولة لأنه كان بحاجة للفوز بأكثر من 3 أهداف، بعدما خسر مباراة الذهاب في تايلاند بنتيجة 0-3.

وفور إعلان الحكم الدولي السعودي، ماجد الشمراني، نهاية اللقاء، اندفعت المئات من مشجعي "الأزرق" نحو دائرة المنتصف، محاولين الوصول إلى الطاقم التحكيمي.

وبحسب التقارير، فإن محاولات الاعتداء كانت تستهدف الشمراني بشكل مباشر، احتجاجاً على قراراته التي اعتبرها الجمهور المحلي سبباً في الهزيمة.

وتدخلت قوات الأمن المحلية على الفور لتشكيل طوق أمني حول الحكم السعودي ومعاونيه، وتم تأمين خروجهم بصعوبة بالغة نحو غرف الملابس وسط وابل من المقذوفات وصيحات الاستهجان.

من جانبه، بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) بجمع التقارير الرسمية من مراقب المباراة لفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

ويواجه نادي بيرسيب باندونج عقوبات قاسية قد تصل إلى الحرمان من اللعب على أرضه وغرامات مالية باهظة، نظراً لفشل التنظيم في حماية سلامة المشاركين، وهو ما يضع النادي تحت مجهر العقوبات الانضباطية الصارمة في القارة الصفراء.