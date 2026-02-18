باكياو يواجه بطل العالم السابق في نزال مرتقب

أكد ماني باكياو أنه سيواجه بطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط رسلان بروفودنيكوف في لاس فيغاس في 18 أبريل/نيسان، وذلك في ثاني نزال يخوضه منذ عودته من اعتزال دام أربع سنوات العام الماضي.

وكان الملاكم البالغ من العمر 47 عاما قد خاض آخر نزال له في يوليو/تموز الماضي، عندما أنهى فترة توقف طويلة بمواجهة بطل وزن الوسط من مجلس الملاكمة العالمي ماريو باريوس.

ورغم عودته للحلبة في عمر متقدم لمواجهة ملاكم يصغره بنحو 16 عاما، قدم باكياو جهدا شجاعا وبدا أنه المسيطر حتى المراحل الأخيرة من النزال عندما زادت شراسة باريوس، وانتهى النزال بالتعادل بأغلبية الأصوات.

وقال باكياو في بيان اليوم الأربعاء "أحمل الفلبين معي في كل مرة أدخل فيها الحلبة. الدعم الذي أتلقاه من بلدي ومن المشجعين حول العالم يواصل إلهامي".

وأضاف "العودة إلى لاس فيغاس تعني لي الكثير، وأنا متحمس للعمل مع فريق يركز على تقديم تجربة عالمية المستوى للجماهير. سأعود لتقديم نزال رائع. أنا في أتم الجاهزية".

وكان باكياو قد اعتزل للمرة الأولى في عام 2021، قبل أن يستأنف مسيرته الاحترافية العام الماضي.

وخارج الحلبة، شغل عضوية مجلس الشيوخ الفلبيني بين عامي 2016 و2022، كما ترشح للرئاسة دون نجاح في انتخابات 2022.

ويعد باكياو أول ملاكم في التاريخ يحقق ألقابا عالمية في ثماني فئات وزن مختلفة، كما أصبح أكبر بطل للعالم سنا في وزن الوسط عندما فاز باللقب في سن الأربعين عام 2019.

ويملك في مسيرته الاحترافية 62 فوزا مقابل ثماني هزائم وثلاثة تعادلات من أصل 73 نزالا، وتم اختياره لدخول قاعة مشاهير الملاكمة الدولية في 2025.