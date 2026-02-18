بالفيديو.. انسحاب درامي لمتزلج بعد خسارة ميداليته الأولمبية

شهد سباق التعرج ضمن منافسات التزلج الألبي للرجال في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026، لحظة درامية بعدما فقد النرويجي أتلي ليه مكغراث فرصة التتويج بالميدالية الذهبية في الجولة النهائية من السباق الذي أقيم في بورميو بإيطاليا.

ودخل مكغراث الجولة الأخيرة متصدرا الترتيب وبأفضلية مريحة، قبل أن يخطئ عند إحدى البوابات في الأمتار الحاسمة، ليخسر الميدالية التي ذهبت إلى السويسري لويك مييار.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة إلقاء اللاعب عصا التزلج خارج الحواجز، ثم عبوره السياج المحيط بالمضمار واتجاهه نحو منطقة مشجرة قريبة، حيث استلقى على الثلج بعيدا عن الأنظار في مشهد عكس حجم خيبة الأمل.

وقال مكغراث لاحقا إنه كان بحاجة إلى بعض الوقت بمفرده، مشيرا إلى أنه يخوض المنافسات هذا العام في ظل ظروف شخصية صعبة بعد وفاة جده يوم حفل الافتتاح، وهو ما أثّر على حالته النفسية خلال الأولمبياد الشتوي.