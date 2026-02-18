كشف عدد من المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الجمعة الماضي، 13 شباط/فبراير، عن تفاصيل مثيرة حول نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" اليوم الأربعاء، قال سمير صوبة، عضو اللجنة التنفيذية للكاف ورئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم: "أطلب العذر من الاتحاد المغربي لكرة القدم على الظلم الذي تعرض له لأن القواعد لم تطبق خلال المباراة وهو ما نجم عنها "سرقة المغاربة".

وأضاف: "من الواضح أنه بعد خروج الفريق السنغالي من الملعب، كان يجب معاقبة جميع اللاعبين ببطاقة صفراء".

وأكد صوبة أن كلامه لا يستدع أن تعيد السنغال الكأس التي حصلت عليها ولا يمكن تغيير ذلك "فالأمر قد حدث بالفعل ولا يمكن تغييره".

وواصل عضو اللجنة التنفيذية للكاف أنه واثق بعد مراجعة لوائح البطولة من صحة موقفه "علينا أن نضع غرورنا جانبا ونعترف بأن فريق المغرب الوطني تعرض لظلم".

قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوليفييه سافاري إن حكام المباراة أثروا في سير المباراة ونتيجتها: "كل لاعب سنغالي خرج من الملعب كان يجب أن يُنذر فور عودته، لكننا أصدرنا تعليمات بعدم تطبيق ذلك للحفاظ على المباراة وعدم إنهائها مبكرا".

تجاذبات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي دعا إلى عقد اجتماع للجنة التنفيذية في العاصمة التنزانية دار السلام في 13 شباط/ فبراير لمناقشة أمور عدة، من بينها تقرير النهائي مثار الأزمة، ومصير النسخة المقبلة من كأس الأمم 2027، والدول المرشحة لاستضافة نسخة 2028،

وقال مصدر في لجنة كاف التنفيذية لوكالة الأنباء الفرنسية: "على عكس جدول الأعمال الذي تضمن أكثر من 10 بنود لمناقشتها، لم يتم مناقشة سوى تقرير المباراة النهائية لكأس الأمم، واستمر الأمر أكثر من 4 ساعات قبل أن ينهي موتسيبي الاجتماع دون أي قرارات".

وتابع المصدر: "غاب رئيس الاتحاد المغربي، النائب الأول لرئيس كاف، فوزي لقجع عن الاجتماع، فيما اكتفى 9 أعضاء آخرين بالحضور عبر الفيديو. اعتذر الأمين العام موسينغو-أومبا أيضا عن الحضور لأسباب عائلية".

وتضم تنفيذية كاف 24 عضوا، من بينهم الرئيس ونوابه الخمسة والأمين العام.

وأضاف المصدر: "تعرّض الأمين العام لهجوم واسع النطاق، كما طالب أعضاء اللجنة بإقالة رئيس لجنة الحكام الكونغولي الديموقراطي أوليفييه سافاري كابيني على خلفية ما جرى خلال كأس الأمم وخصوصا المباراة النهائية".

تأتي هذه التصريحات من داخل اللجنة التنفيذية للكاف لتُثير جدلا واسعا، وتفتح الباب أمام نقاشات كبيرة حول ما يطلق عليه "العدالة الغائبة" في النهائي.