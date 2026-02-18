هل يتكرر سيناريو الكاميروني ويبو مع فينيسيوس بعد حادثة العنصرية؟

أعادت حادثة "العنصرية المزعومة" التي تعرّض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، إلى الأذهان واقعة سابقة قبل سنوات كان ضحيتها الكاميروني بيير ويبو الذي عمل مساعدا لمدرب إسطنبول باشاك شهير التركي.

وأبلغ فينيسيوس حكم المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب النور في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من البطولة الأوروبية العريقة، تعرّضه لإهانة عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا.

وعلى إثر ذلك توقفت المباراة 10 دقائق التزاما بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قبل أن يتم استئنافها، فيما تبيّن أن اللاعب الذي قصده فينيسيوس هو الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني.

حادثة الكاميروني ويبو

وفي الوقت الذي يطالب فيه ريال مدريد بفرض عقوبات صارمة على بريستياني، فإن حادثة سابقة قد تحبط هذه المساعي، خاصة إذا لم يتم إثبات ادعاءات اللاعب البرازيلي.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2020، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير في دور المجموعات بسبب إساءة عنصرية غير مسبوقة كان بطلها الحكم الرابع.

حينها استدعى الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو مواطنه حكم الساحة أوفيديو هاتيغان وطلب منه طرد ويبو، وعندما سأل هاتيغان كولتيسكو من الذي عليّ طرده؟ فأجاب الأخير هذا "الزنجي".

وبعد طرد ويبو وسماعه ما قاله الحكم الرابع انقلبت المباراة رأسا على عقب وساد الهرج بين اللاعبين وطاقم التحكيم الروماني، ليغادر بعدها لاعبو الفريق التركي أرضية الميدان غاضبين، وتأجلت المباراة لليوم التالي.

وعند النظر إلى نتائج ما جرى في تلك الحادثة، فإن التاريخ لم ينحز لصالح الضحية على حد وصف صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، إذ لم يتمكن التحقيق من إثبات الواقعة.

ورغم تبرئة الحكم الرابع من تهمة توجيه عبارات عنصرية لويبو، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يسند إليه إدارة مباريات كبرى لاحقا.

تحقيق يويفا في قضية فينيسيوس وبريستياني

وأعلن "يويفا" أنه سيفتح تحقيقا بشأن ما حدث بين فينيسيوس جونيور وبريستياني مؤكدا أنه سيدرس التقارير في الوقت الحالي.

وبحسب "آس" سيقوم يويفا بفتح ملف تأديبي لتوضيح ملابسات الحادث على أن يبدأ بتحليل تقرير مراقب المباراة الذي يشمل تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، ويشير إلى توقف المباراة.

بعدها ستبدأ التحقيقات التي ستشمل إدلاء اللاعبين الاثنين بشهادتهما، وكذلك شهادات بعض الشهود مثل الفرنسي كيليان مبابي.

وترى الصحيفة الإسبانية أن إثبات وجود إهانة عنصرية من لاعب بنفيكا لنظيره البرازيلي لن يكون سهلا، مشيرة إلى أن أي عقوبة محتملة تُفرض بعد أن تثبت الإدانة.

وتنص المادة 14 من القانون التأديبي ليويفا على أن "أي جهة أو شخص خاضع للائحة، يقوم بإهانة كرامة فرد أو مجموعة لأسباب تشمل لون البشرة أو العرق أو الدين أو الأصل أو الجنس، سيكون عرضة للإيقاف لمدة لا تقل عن عشر مباريات أو لفترة زمنية محددة أو أي عقوبة مناسبة أخرى".