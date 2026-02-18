"خائنة".. نجم السلة الأمريكي السابق يهاجم متزلجة اختارت تمثيل الصين

شن نجم كرة السلة الأمريكية السابق إينيس كانتر فريدوم هجوما عنيفا على اللاعبة الصينية إيلين غو في رياضة التزلج الحر، بعد قرارها تمثيل الصين بدلا من الولايات المتحدة في أولمبياد الشتاء 2026، واصفا إياها بـ"الخائنة".

واعتبر كانتر أن اختيارها يمثل خيانة لبلدها الأم، قائلا في مقابلة على شبكة فوكس نيوز: "ولدت في أمريكا، نشأت في أمريكا، وتعيش فيها، لكنها اختارت المنافسة ضد بلدها لصالح، حرفيا، أسوأ منتهك لحقوق الإنسان على الأرض، الصين".

وتحولت اللاعبة الصينية إيلين غو (23 عاما) إلى واحدة من أبرز نجمات الأولمبياد الشتوي الذي يقام في ميلانو وكورتينا في الفترة بين 6 و22 فبراير/شباط الجاري.

وباتت غو نجمة الأولمبياد الشتوي بسبب تألقها الرياضي بحصدها ميداليتين فضيتين، حيث أصبحت المتزلجة الحرة الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية بإجمالي 5 ميداليات، منذ أن قررت تمثيل الصين عام 2019.

وُلدت إيلين غو في سان فرانسيسكو عام 2003، وتحمل جنسيتي البلدين لأن والدتها صينية ووالدها أمريكي.

وتصنف من بين أعلى الرياضيات دخلا في العالم (بأرباح تقدر بـ 23.1 مليون دولار في عام 2025) بفضل عقود الرعاية مع دور أزياء عالمية مثل لويس فيتون وتيفاني أند كو.