بالفيديو.. ركلة جزاء تتحول لخطأ عكسي وتربك الجماهير

شهدت مباراة الدوري الوطني في إنجلترا بين روشديل وسكانثورب -أمس الثلاثاء- لقطة غريبة أثارت جدلا واسعا، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح روشديل ثم إلغائها بشكل غريب.

تقدم أحد لاعبي روشديل لتنفيذ الركلة، لكنه توقف في منتصف مسيرته وابتعد، ما أدى إلى منح الفريق الضيف ركلة حرة غير مباشرة.

اللحظة أربكت اللاعبين والجماهير على حد سواء، لكن الحكم طبق القوانين بشكل صحيح.

ووفقا لقوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجب استكمال تنفيذ ركلة الجزاء بمجرد الإشارة لها، وإذا لم تسدد الكرة، يوقف الحكم اللعب ويعيده بركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس.

وتباينت ردود فعل الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أحدهم: "غريبة جدا، بدا وكأنه ينتظر حارس المرمى ليتحرك، لكنه لم يتحرك، فارتبك واستسلم، فحصل على ما يستحقه".

وأضاف آخر: "لا شيء خاطئ في القرار. لم يكمل مسيرته، ولم يثبت قدمه، ولم يبدأ أي حركة للركل، لذا يجب إعادة الركلة".

بينما أشار معلق ثالث "حتى قبل أن تسدد الكرة، فهي ليست في اللعب. القرار الصحيح كان إنذار اللاعب وإعادة الركلة".

انتهت المباراة بالتعادل 1-1، مما وضع روشديل على قمة الترتيب، بينما بقي سكانثورب في المركز الخامس ضمن فرق الملحق المؤهلة لـ"لبلاي أوف".