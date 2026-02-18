رياضة|بطولات أوروبية

7 مدربين مرشحون لمغادرة مناصبهم في الليغا بحلول الصيف

Real Madrid's head coach Alvaro Arbeloa, left, is greeted by Villarreal's manager Marcelino before a Spanish La Liga soccer match between Villarreal and Real Madrid in Villarreal, Spain, Saturday, Jan. 24, 2026. (AP Photo/Alberto Saiz)
مارسيلينو مدرب فياريال رفقة ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد (أسوشتد براس)
Published On 18/2/2026
آخر تحديث: 00:07 (توقيت مكة)

ذكرت تقارير إسبانية أن عددا من مدربي الدوري الإسباني لكرة القدم مرشحون للرحيل عن أنديتهم، رغم أن الموسم الكروي ما زال بعيدا عن الحسم؛ حيث لا تعرف العديد من الفرق بعد في أي دوري ستلعب الموسم المقبل، أو ما إذا كانت ستشارك في البطولات الأوروبية، أو حتى إن كانت ستحافظ على تشكيلتها الحالية.

واستعرض موقع "سبورت" قائمة المدربين الذين قد يرحلون عن أنديتهم مع حلول 30 يونيو/حزيران المقبل.

خوسيه بوردالاس (خيتافي)

تشير كافة المعطيات داخل نادي خيتافي الإسباني إلى اقتراب نهاية رحلة المدرب ببيبي بوردالاس مع الفريق بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، بالتزامن مع انقضاء عقده الحالي.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع حالة التوافق بين المدرب وإدارة النادي برئاسة أنخيل توريس، مما يجعل خيار التمديد مستبعداً في الوقت الراهن.

Soccer Football - Copa del Rey - Quarter Final - Atletico Madrid v Getafe - Metropolitano, Madrid, Spain - February 4, 2025 Getafe coach Jose Bordalas before the match REUTERS/Violeta Santos Moura
بوردالاس خلال إحدى مباريات مسابقة كأس ملك إسبانيا ضد نادي أتليتيكو مدريد (رويترز)

إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)

يواجه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مستقبلا غامضا مع نادي أتلتيك بلباو، رغم السياسة التي يتبعها الطرفان بتجديد التعقد موسماً بعد آخر. إذ تشير التقارير الواردة من معقل الفريق إلى أن تراجع النتائج في الآونة الأخيرة قد يدفع النادي لاتخاذ قرار بتغيير القيادة الفنية.

وفي حال رحيله، سيسدل الستار على المرحلة الثالثة لفالفيردي مع "أسود الباسك"، وهو ما يضع النادي أمام مفترق طرق للبحث عن بديل يقود المشروع الرياضي المقبل في حال استمرار تذبذب المستوى الفني للفريق.

OVIEDO, SPAIN - FEBRUARY 15: Ernesto Valverde, Head Coach of Athletic Club, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Oviedo and Athletic Club at Carlos Tartiere on February 15, 2026 in Oviedo, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
يعد فالفيردي المدرب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ النادي الباسكي (غيتي)

ألفارو أربيلوا (ريال مدريد)

يواجه ألفارو أربيلوا مرحلة حاسمة لتحديد مستقبله التدريبي داخل أروقة ريال مدريد، حيث باتت استمراريته مرهونة بعاملين أساسيين: طبيعة النتائج المحققة، وقدرته على السيطرة على "غرفة ملابس" وصفت بالمتوترة.

ويدرك أربيلوا حجم التحديات، وقد سعى منذ البداية لاستثمار "انتمائه التاريخي" للنادي لتعزيز صورته لدى الإدارة وكسب ثقة المسؤولين.

وتُعد العلاقة القوية التي تجمع أربيلوا بالرئيس فلورنتينو بيريز الضمانة الأكبر لبقائه حتى الآن، إلا أن هذه الضمانة قد لا تصمد طويلاً أمام المتغيرات الخارجية.

ويبرز اسم الألماني يورغن كلوب كخيار مغرٍ وبديل جاهز في ذهنية بيريز، خاصة بعد "العدوى الإيجابية" والمحاكات للنجاح الذي حققته المدرسة الألمانية مؤخراً مع الغريم التقليدي برشلونة.

VALENCIA, SPAIN - FEBRUARY 08: Alvaro Arbeloa, Head Coach of Real Madrid, looks on during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and Real Madrid CF at Estadi de Mestalla on February 08, 2026 in Valencia, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
أربيلوا عُيّن في 12 يناير 2026 خلفاً لتشابي ألونسو (غيتي)

دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

بات التساؤل حول موعد نهاية حقبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد محورا ثابتا في نقاشات الجماهير مع نهاية كل موسم.

ورغم النجاح التاريخي الذي حققه "التشولو" بتحويل النادي إلى قوة ضاربة ومنافس دائم على الساحة الأوروبية، إلا أن المواسم الأخيرة شهدت تراجعاً في حصد الألقاب وتكراراً لسيناريوهات الإحباط الرياضي، مما وضع فلسفة المدرب تحت المجهر.

ولم تعد النتائج الحالية تتناسب مع حجم الإنفاق الضخم على الصفقات الجديدة، وهو ما أعاد سيميوني إلى دائرة المساءلة الفنية والإدارية حول قدرته على قيادة المشروع المستقبلي لـ"الروخي بلانكوس".

LEGANES, SPAIN - FEBRUARY 15: Diego Simeone, Head Coach of Atletico de Madrid, squints as he looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and Atletico de Madrid at Estadio Municipal de Butarque on February 15, 2026 in Leganes, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
وصل سيميوني إلى مباراته رقم 150 كمدرب للفريق في المسابقات الأوروبية خلال شهر يناير 2026 (غيتي)

إينيغو بيريز (رايو فاييكانو)

يعيش نادي رايو فاييكانو حالة من التناقض الفني الحاد هذا الموسم؛ ففي الوقت الذي يحقق فيه الفريق نتائج إيجابية ملفتة في بطولة الدوري الأوروبي، يواجه وضعاً كارثياً في الدوري الإسباني بوجوده ضمن مناطق الهبوط، مما أدى إلى تصاعد الشكوك حول قدرة الجهاز الفني على تصحيح المسار المحلي.

وجعلت الإخفاقات المتتالية في "الليغا" مستقبل الفريق في الليغا مهدداً، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الإدارة والجماهير.

رغم تراجع النتائج محلياً، لا يزال مدرب الفريق يحظى بسمعة طيبة خارجياً، حيث برز اسمه كأحد المرشحين البارزين لخلافة أندوني إيراولا في نادي بورنموث الإنجليزي.

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 01: Inigo Perez, Head Coach of Rayo Vallecano, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on February 01, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
تولى بيريز مسؤولية تدريب فريق رايو فاييكانو في فبراير 2024 خلفاً للمدرب فرانشيسكو (غيتي)

مارسيلينو (فياريال)

نجاحات المواسم الأخيرة تعود إلى جهود مارسيلينو الذي منح فياريال هوية واضحة وقادرة على المنافسة، مما مكّنه من المنافسة على المراكز الأوروبية موسمًا بعد موسم.

النادي راضٍ عنه تمامًا، وقد أثارت إنجازاته اهتمام عدة أندية، حيث تم ربطه أكثر من مرة بأتلتيكو مدريد كخيار محتمل لخلافة سيميوني.

PAMPLONA, SPAIN - JANUARY 31: Marcelino, Head Coach of Villarreal CF, reacts during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Villarreal CF at Estadio El Sadar on January 31, 2026 in Pamplona, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
تورال يقضي فترة ولايته الثانية مع فياريال بدأت في 13 نوفمبر 2023 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026 (غيتي)

ميشيل (جيرونا)

ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، ورغم نجاحاته -بصعود الفريق إلى الدرجة الأولى وتأهله التاريخي لدوري أبطال أوروبا- فإن الجهد الكبير خلال المواسم الماضية، إلى جانب العروض الأوروبية المغرية، قد يدفعه إلى خوض تجربة جديدة في مسيرته وبالأخص في الدوري الإنجليزي الممتاز.

GIRONA, SPAIN - JANUARY 10: Head coach Michel Sanchez of Girona FC looks on during the LaLiga EA Sports match between Girona FC and CA Osasuna at Montilivi Stadium on January 10, 2026 in Girona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
حصل على جائزة أفضل مدرب في الليغا لشهر نوفمبر 2024 بعد تحقيقه العلامة الكاملة من الانتصارات مع جيرونا (غيتي)
المصدر: مواقع إلكترونية

