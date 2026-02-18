شاهد.. ناد يطبق تكتيك سان جيرمان ويخسر بنتيجة 13-0

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا يظهر الثواني الأولى لمباراة تضامن حضرموت اليمني ضد نادي الشباب السعودي ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال الخليج للأندية.

مع إطلاق صافرة البداية، اعتمد الفريق اليمني تكتيكا مستوحى من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، عبر إرسال الكرة إلى أقصى طرف من منطقة الفريق المنافس لتخرج إلى التماس، ومن ثم فرض ضغطا عاليا على لاعبي الخصم منذ البداية في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

الطريف أن المباراة شهدت نهاية كارثية للفريق اليمني رغم اتباعه لهذه الخطة؛ إذ خسر بنتيجة قياسية 13-0، سجل منها المغربي عبد الرزاق حمد الله 6 أهداف.

بهذا الانتصار، رفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا على النهضة العماني بفارق الأهداف، ليضمن المركز الثاني في المجموعة، ويصعد إلى نصف النهائي برفقة الريان القطري المتصدر بـ 12 نقطة.