3 قتلى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي بولاية رود آيلاند الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم من بينهم المشتبه به، في حادثة إطلاق نار أثناء مباراة للشباب في رياضة الهوكي بولاية رود آيلاند الأمريكية بعد ظهر أمس الاثنين.

وقالت رئيسة شرطة باوتوكيت، تينا غونسالفيس، للصحفيين إن ثلاثة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت: "يبدو أن هذا الحادث كان مستهدفا، وقد يكون ناتجا عن نزاع عائلي".

ولم تقدم غونسالفيس تفاصيل عن المشتبه به أو أعمار الذين قتلوا، لكنها قالت إن الضحيتين كانتا على ما يبدو من البالغين.

وقالت السلطات إنها لا تزال تحاول تركيب صورة ما حدث والتحدث مع الشهود.

ووقع إطلاق النار في صالة دينيس لينش في باوتوكيت، على بعد بضعة أميال خارج بروفيدنس.

وخارج الصالة، كان يمكن رؤية عائلات باكية ولاعبي هوكي بالمدرسة الثانوية لا يزالون بالزي الرياضي يعانقون بعضهم قبل صعودهم الحافلة لمغادرة المكان.

وأغلقت الطرق المحيطة بالصالة بينما بقيت الشرطة بكثافة والمروحيات تحلق فوق المنطقة.

وتقع باوتوكيت شمال بروفيدنس مباشرة وتحت حدود ولاية ماساتشوستس. وكانت باوتوكيت، وهي مدينة يقل عدد سكانها عن 80 ألف نسمة حتى وقت قريب، معروفة بأنها مقر شركة هاسبرو الرئيسي.