شاهد.. رد فعل عفوي لميسي على أحد أهداف ابنه ماتيو

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب أحد أهدافه الجميلة، بل للطريقة التي تفاعل بها مع مهارة نجله الأوسط ماتيو.

وتواجد ميسي (38 عاما) خلال إحدى مباريات فريق الناشئين لإنتر ميامي، الذي يلعب في صفوفه أبناؤه الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو، بفئات عمرية مختلفة.

ووثق مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فرحة ميسي العاطفية وفخره بابنه ماتيو (11 عاما)، بعدما سجل الثاني هدفا رائعا.

وسدد ماتيو كرة زاحفة قوية استقرت في الشباك على يمين الحارس، بعدها انطلق محتفلا على طريقة والده الذي بالكاد استطاع السيطرة على مشاعره.

وأظهر ميسي ابتسامة فخر كبيرة بما قدمه ماتيو، وهو رد فعل انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذا المقطع بالقول: "يقلد ماتيو احتفالات والده ولا يسع الأخير إلا أن يبتسم على خط التماس".

وأضافت: "يثبت الابن الأوسط لميسي أن موهبة تسجيل الأهداف متأصلة في العائلة، إنها جينات خالصة حتى في طريقة الاحتفال".