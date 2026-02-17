ناد فرنسي يقدم سبائك وعملات ذهبية لجماهيره

بدأ ناد فرنسي حملة تسويقية غير مسبوقة للترويج لقمصان لاعبيه بالتعاون مع شركة متخصصة في شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة.

وأطلق نادي فيرساي إف سي المنافس في الدرجة الثالثة مسابقة تمنح أنصاره فرصة الفوز بسبائك ذهبية عند شراء أحد قمصان الفريق المخصصة لهذا الموسم 2025-2026.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام تفاصيل المسابقة التي سيوزع من خلالها 5 سبائك ذهبية على بعض المشجعين "المحظوظين" على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وكتب فيرساي مخاطبا أنصاره "اشترِ قميصك واربح سبيكة ذهبية"، مضيفا "أطلق نادي فيرساي مسابقة استثنائية بالتعاون مع غودو وأبناؤه 1933 (Godot & Fils)".

وأوضح "مع كل عملية شراء للقميص الذهبي (الأنيق أو الجريء) تشارك تلقائيا في السحب".

أوزان وأسعار السبائك المخصصة لهذه المسابقة وفق البيان:

سبيكتان وزن كل واحدة منهما 20 غراما، قيمة الواحدة 2920 يورو (نحو 3154 دولارا).

سبيكتان وزن كل واحدة منهما 10 غرامات، قيمة الواحدة 1474 يورو (نحو 1592 دولارا).

سبيكة واحدة وزنها 5 غرامات بقيمة 740 يورو (نحو 799 دولارا).

وأكد النادي في البيان أنه سيضع السبيكة في طرد الشخص الفائز مباشرة، علما بأن الحملة ستستمر حتى نهاية مارس/آذار القادم.

وختم البيان بالقول "هذا الموسم، قد يكون قميصك حقا قيمته من ذهب" علما بأن أسعار القمصان المذكورة تتراوح بين 75 إلى 95 يورو (نحو 81 إلى 103 دولارات) بحسب الطراز المختار.

عملات ذهبية

وفي الوقت نفسه أعلن فيرساي إف سي عن فعالية إضافية لمشجعيه، ستُقام يوم 3 أبريل/نيسان القادم بالتزامن مع مباراة الفريق ضد سوشو.

وسيحصل كل من يشتري تذكرة تلك المباراة ويحافظ عليها على فرصة الدخول في سحب للفوز بعُملة ذهبية (Louis d’Or) قيمة كل واحدة منها 790 يورو (نحو 853 دولارا) تقريبا، بالإضافة إلى قميص النادي الذهبي.

وعلّقت "لو باريزيان" على حملات فيرساي إف سي بالقول "يؤكد ذلك على قدرة النادي على ابتكار أفكار تسويقية تجمع بين التشويق والمكافآت الثمينة، ما يجعل تجربة شراء القمصان أكثر إثارة وتشويقا للمشجعين".