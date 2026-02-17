موعد نزال تايسون ومايويذر ودولة أفريقية مرشحة لاستضافته

كشفت تقارير إعلامية عن موعد إقامة النزال المرتقب بين أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون ومواطنه فلويد مايويذر.

ويستعد تايسون (59 عاما) لمواجهة مايويذر (48 عاما) في نزال استعراضي ربيع العام الحالي، ووصف بأنه "حلم الملاكمة الذي طال انتظاره" على حد تعبير شبكة "توك سبورت" البريطانية.

موعد نزال تايسون ومايويذر

وذكرت الشبكة نقلا عن الصحفي الأمريكي مايك كوبينغر المتخصص في الملاكمة، أن الموعد المبدئي لإقامة النزال هو 25 أبريل/نيسان المقبل.

واقترح تايسون في وقت سابق إقامة النزال في إفريقيا، ويبدو أن اقتراحه لاقى قبولا كبيرا حيث من المتوقع أن تستضيف الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر دولة في القارة السمراء من حيث المساحة، هذه المواجهة المثيرة.

ولم يتحدد بعد الناقل الرسمي لهذا النزال، وسط ترشيحات بأن يتم نقله في جميع أنحاء العالم عبر منصة "نتفليكس" الترفيهية الشهيرة.

وأكد تايسون في تصريحات صحفية أن هذا النزال كان من الأساس اقتراحا من مايويذر، فقال: "عندما تواصلت معي شركة "سي آي إس" (CIS) (الشركة المسؤولة عن تنظيم الحدث الرياضي) بشأن صعودي إلى الحلبة مع مايويذر، فكرت وقلت لا يمكن أن يحدث هذا، لكنه قال نعم".

وأضاف "كنت أعيش حياتي بهدوء ولم أزعج أحدا، هو فقط أراد اختيار المواجهة".

مايويذر يتحدى تايسون

من جانبه علّق مايويذر على نزاله المرتقب مع تايسون بالقول: "مارست الملاكمة لمدة 30 عاما ولم يكن هناك أي ملاكم يستطيع هزيمتي، أنتم تعلمون أن أي شيء سأقوم به يجب أن يكون كبيرا وأسطوريا. أنا الأفضل في عالم الملاكمة وهذه المباراة الاستعراضية ستمنح الجماهير ما يريدون".

واعتزل تايسون الملاكمة الاحترافية عام 2005، بينما أنهى مايويذر مسيرته الاحترافية عام 2017 بسجل خال من الهزائم إذ فاز في 50 نزالا.

وفي أوج مسيرتهما كان تايسون بطل العالم في الوزن الثقيل، بينما حمل مايويذر ألقابا في 5 فئات أوزان مختلفة أبرزها الريشة، الوزن الخفيف، الوزن الخفيف المتوسط، الوزن المتوسط.

آخر ظهور لتايسون ومايويذر

وكان آخر ظهور لتايسون على الحلبة في النزال الشهير ضد صانع المحتوى الأمريكي جيك بول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وانتهى خلال 8 جولات بخسارته بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

أما مايويذر فظهر آخر مرة ضد جون غوتي الثالث في نزال أُقيم بمدينة مكسيكو سيتي يوم 24 أغسطس/آب 2024 وفاز فيه الأول.