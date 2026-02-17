هل يكون ماك أليستر بطل صفقة غير مسبوقة منذ 62 عاما؟

أبدى مانشستر يونايتد اهتماما جديا بالتعاقد مع الدولي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر متوسط ميدان ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد مسؤولو مانشستر يونايتد قائمة بالخيارات المحتملة لتعزيز خط الوسط في الصيف القادم، ومن أبرزهم ماك أليستر الذي تتزايد التكهنات حول رحيله عن ليفربول في الميركاتو القادم بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

هل ينتقل ماك أليستر من ليفربول إلى يونايتد؟

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبة كبيرة في إتمام هذه الصفقة بسبب العداء التاريخي بين الناديين، لكنها ستكون تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى لو تمت.

ورغم وجود العديد من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريقين اللدودين مثل مايكل أوين وبول إينس، لكن لم يتم إبرام أي صفقة انتقال مباشر بينهما منذ ستينيات القرن الماضي.

وكان الإنجليزي فيل تشيسنال آخر لاعب ينتقل مباشرة بين الفريقين، وذلك من مانشستر يونايتد باتجاه ليفربول في عام 1964.

وفي الوقت نفسه يعلم مانشستر يونايتد أنه إذا ما أراد إغراء ماك أليستر بالقدوم إلى أولد ترافورد، فإنه يتعين عليه إنهاء الموسم الحالي في أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تتيح لصاحبها المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة.

ورغم صعوبة المهمة، فإن المالك الشريك لمانشستر يونايتد السير جيم راتكليف، يريد إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.

عقد ماك أليستر مع ليفربول

ويرتبط ماك أليستر (27 عاما) بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2028، لكنه عانى هذا الموسم من صعوبات في استعادة أفضل مستوياته الفنية على حد تعبير "ميرور".

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ماك أليستر مستعدا لمغادرة ليفربول، لكنه أبدى في وقت سابق رغبته في اللعب بالدوري الإسباني في مرحلة ما من مسيرته.

وتعاقد ليفربول مع ماك أليستر صيف عام 2023 قادما من برايتون في صفقة بلغت 42 مليون يورو (نحو 45.4 مليون دولار)، ومنذ ذلك الوقت ظهر الدولي الأرجنتيني مع الريدز في 132 مباراة بجميع البطولات.

وسجل ماك أليستر 17 هدفا وصنع مثلها وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، كما توج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.