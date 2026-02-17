قميص استثنائي لريال مدريد احتفالا بذكرى تأسيسه الـ125

سيكون الموسم المقبل استثنائيا في تاريخ نادي ريال مدريد، حيث يستعد "الميرينغي" للاحتفال بذكرى تأسيسه الـ125 في عام 2027.

ومن المتوقع أن ينظم النادي فعاليات متنوعة طوال الموسم احتفاء بهذه الذكرى التاريخية، وستشارك شركة "أديداس" في هذه المناسبة عبر إطلاق قميص خاص يجسد عراقة النادي.

ووفقا لتسريبات نشرها موقعا فوتي هيدلاينز (Footy Headlines) ورود ونكيتس (Rode1Kits)، فإن العلامة الألمانية ستصدر طقما خاصا لهذه المناسبة، يتميز بلمسة تاريخية فريدة.

وسيحمل القميص أول شعار في تاريخ النادي، والمكون من الحروف المتداخلة (إم وسي وإف)، وهي الحقبة التي سبقت حصول النادي على لقب "ريال" (الملكي).

وسيأتي القميص باللون الأبيض الكامل، بينما ستكون الإعلانات، خطوط أديداس الثلاثة، وشعار النادي والشركة باللون الرمادي الفاتح جدا، مما يعطيه مظهرا كلاسيكيا وراقيا.

ولن يكون هذا القميص هو الطقم الأساسي المعتاد للمباريات، ولكن من المتوقع أن يرتديه الفريق في مباريات محددة وكبرى خلال الموسم القادم، مثل مباراة "الكلاسيكو" أو خلال أسبوع الاحتفالات الرسمي بذكرى التأسيس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في الـ11 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، على ملعب النور، ضِمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.