قرعة كأس إنجلترا تمهد طريق أرسنال ومواجهة صعبة لسيتي ومتوسطة لليفربول

أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، أرسنال متصدر ترتيب الدوري الممتاز، مع مانسفيلد من المستوى الثالث، فيما سيواجه مانشستر سيتي الوصيف، نيوكاسل يونايتد على أرضه.

وكان مانسفيلد قد حقق المفاجأة الأبرز حتى الآن في الدور الرابع بعدما قلب تأخره ليهزم بيرنلي من الدوري الممتاز 2-1 السبت.

أما أرسنال فسحق منافسا من المستوى الثالث الأحد، إذ فاز على ويغان برباعية نظيفة على ملعب الإمارات.

ويواصل فريق الإسباني ميكل أرتيتا مسعاه نحو رباعية تاريخية غير مسبوقة، وكذلك مانشستر سيتي، لكن فريق الإسباني الآخر بيب غوارديولا يواجه اختبارا أصعب بكثير في ثمن النهائي.

وكان سيتي قد أطاح نيوكاسل من كأس الرابطة الشهر الجاري، وسيلتقي الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويحلّ تشلسي ضيفا على ريكسهام (تشامبيونشيب) المدعوم من نجوم هوليوود، والذي سبق أن أطاح بفريق من الدوري الممتاز هذا الموسم هو نوتنغهام فوريست.

ويلعب ليفربول مع ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري، وبرينتفورد الفائز بهدف نظيف على ماكليسفيلد من المستوى السادس الذي أنهى مشوار كريستال بالاس حامل اللقب في الدور الثالث، مع ويستهام.